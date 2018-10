Le partite del giorno – Si gioca in Serie C

Prossima giornata Serie A | Calendario delle partite e orari | Come vederle in tv su Sky e Dazn : Passata l’ottava giornata, prima della nona ci sarà una pausa, dedicata alla Nazionale. L’intervallo di tempo che passerà prima di rivedere la Serie A sarà dunque di due settimane. Quando le 20 squadre riprenderanno la loro marcia verso l’obiettivo massimo, moltissime attenzioni saranno catturate dal derby di Milano, con l’Inter “squadra di casa” per l’occasione. La giornata inizierà però di sabato, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (8 ottobre). Programma - orari e tv : Lunedì 8 ottobre si disputano 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile, entriamo nel vivo della seconda fase della rassegna iridata e la lotta per accedere alla Final Six si preannuncia più agguerrita che mai. L’Italia scenderà in campo contro la Thailandia a caccia della settima vittoria consecutiva e per avvicinarsi alla terza fase, gli USA sono attesi dalla sfida non facile contro la Turchi di Guidetti mentre la Russia e ...

Atp Shanghai 2018/ Streaming video e diretta tv - orario delle partite (tennis) : diretta Atp Shanghai 2018 Streaming video e tv, orario delle partite di tennis: oggi si completano le qualificazioni e comincia il tabellone principale(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 07:07:00 GMT)

Calendario Serie A oggi - gli orari delle partite di domenica 7 ottobre. Come vederle in tv su Sky e Dazn : L’ottava giornata della Serie A 2018-2019 si chiude oggi, domenica 7 ottobre. Questo è l’ultimo turno del massimo campionato italiano di calcio prima della sosta per le Nazionali. Dopo l’anticipo di venerdì tra Torino e Frosinone e le tre sfide di ieri, oggi sarà la volta di altre sei sfide. Il lunch match odierno alle ore 12.30 vedrà opposte Genoa e Parma. Alle ore 15.00 tre gare, ovvero Atalanta-Sampdoria, Lazio-Fiorentina e ...

Le partite del giorno : spettacolo incredibile in Italia e non solo : E’ andata in scena nelle ultime ore una giornata importante valida per l’Europa League ma adesso è il momento di tornare in campo per il campionato, si gioca infatti in Serie A, Serie B ed all’estero. Nel massimo campionato Italiano si giocano tre partite molto interessanti per la classifica, spettacolo anche in Premier League e Liga spagnola. Le partite del giorno Premier ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (posticipo - 7^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, attese come posticipi della settima giornata della cadetteria, oggi 7 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 04:39:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (8^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite dell l'ottava giornata. Il Napoli ospita il Sassuolo, Milan in casa contro il Chievo, Inter impegnata al Mazza(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 03:40:00 GMT)

Juventus - Allegri soddisfatto : 'Una delle migliori partite giocate finora' : 'Devo dire bravi ai ragazzi, hanno fatto una delle migliori partite finora. Era una gara difficile, ma l'abbiamo dominata dominata, concedendo quasi nulla all'Udinese e creando tanto'. Così l'...

Volley femminile - il calendario delle partite dell’Italia. A che ora e su che canale vedere le partite in tv e streaming : L’Italia giocherà la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile dal 7 all’11 ottobre: la nostra Nazionale disputerà quattro partite con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Six della rassegna iridata, soltanto le prime tre classificate della Pool F accederanno alla terza fa e le azzurre hanno il vantaggio di presentarsi a punteggio pieno con 5 vittorie ottenute in altrettanti incontri. Paola Egonu e compagne ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il calendario delle partite di domani (7 ottobre). Programma - orari e tv : Domenica 7 ottobre incomincia la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile, si inizia a fare sul serio nella rassegna iridata che si sta disputando in Giappone. Le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gruppi da otto squadre ciascuno portandosi dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase, ora affronteranno soltanto le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate di ogni gruppo ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (anticipi 8^ giornata) : Risultati Serie A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 8^ giornata del primo campionato italiano. Oggi 6 ottobre 2018, spazio agli anticipi.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 05:23:00 GMT)