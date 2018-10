Le nuove pensioni con quota 100 e quota 41 | come e da quando

Le nuove pensioni nella Nota di aggiornamento al DEF : Su come verranno rimodulate le pensioni da parte del governo giallo verde la stampa nazionale produce spesso informazioni parziali e distorte. Alcune indiscrezioni vengono scambiate per certezze quando invece si tratta solo di vecchie ipotesi. L’unico modo per capire come saranno cambiate le pensioni è quello di leggere esattamente quello che c’è scritto nella Nota di aggiornamento al Def uscita di recente. Né riportiamo il contenuto ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 41 e Opzione donna - da Di Maio nuove promesse (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 41 e Opzione donna, da Di Maio nuove promesse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Minime a 780 euro e Quota 100 : come saranno le nuove pensioni : La manovra economica in fase di studio conterrà diverse novità sul piano previdenziale: ecco come Salvini e Di Maio vogliono...

Quota 100 e assegno minimo - le nuove pensioni : Non solo reddito di cittadinanza e flat tax. La prima manovra targata Lega-M5S dovrebbe contenere anche importanti novità sul piano previdenziale . Per quanto riguarda il sistema pensionistico, ...

Pensioni quota 100 : col contributivo si perde 8-10% - nuove ipotesi uscita donne e precoci : Emergono novita' sulla riforma delle Pensioni del Movimento 5 Stelle di Luigi di Maio e della Lega di Matteo Salvini in merito al ritorno della pensione anticipata con il sistema delle quote, nello specifico della quota 100 e della quota 41 dei lavoratori precoci. Il pacchetto delle uscite anticipate per rendere meno drastica la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero prevede misure che puntano su nuovi requisiti di eta' e di contributi, nonché ...

Più fondi per «reddito» e nuove pensioni : slitta taglio Irpef : Potrebbe crescere la 'dote' a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della manovra che il governo deve approvare ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 - Delrio avverte : "Serve equità verso le nuove generazioni" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Non solo Quota 100, le altre misure utili per la Cgil. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 settembre(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Manovra - più fondi per il «reddito» e le nuove pensioni : Potrebbe crescere la ?dote? a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l?importo complessivo della Manovra che il governo...

Manovra - più fondi per il «reddito» e le nuove pensioni : Potrebbe crescere la ?dote? a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l?importo complessivo della Manovra che il governo...

Pensioni : nessun aumento dei requisiti fino al 2022 - nuove stime della Ragioneria Generale : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri 4 settembre ha confermato che quota 100 dovrebbe essere inserita nella manovra finanziaria del governo. Che sia con vincoli e paletti o libera per tutti i lavoratori come dice Salvini, la misura si avvicina costantemente. Partira' da quota 100 la riforma delle Pensioni che il governo continua a promettere e che dovrebbe prore con la nuova anticipata per i precoci e con altri piccoli aggiustamenti. ...