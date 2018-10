Le città verso uno sviluppo sostenibile | svolto un convegno all' Unical

Reddito di cittadinanza su bancomat o app : verso stringenti 'paletti' su spese - ecco cosa propone Borghi : Di Maio, intervento su Rete 4, ha precisato che la somma di 780 euro mensili potrà essere spesa negli esercizi commerciali in Italia e andrà a stimolare la crescita dell'economia . E in tal senso ...

Costruzioni sostenibili ad alto comfort abitativo : verso “città del Futuro” a basso impatto ambientale : Martedì 25 settembre 2018, dalle ore 16:00, si terrà a Roma la terza edizione di Città del Futuro, il forum dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e alla sostenibilità ambientale, organizzato da Road to Green 2020 e Active House Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Roma Capitale. L’evento, ospitato presso l’Associazione Civita, in Piazza Venezia 11, avrà come focus il tema dell’edilizia sostenibile e del ...

L'uragano Florence avanza verso la Carolina. E i cittadini di Charleston aspettano il segnale del metereologo Josh Marthers : L'uragano Florence avanza verso la Carolina del Sud e del Nord a 160 chilometri all'ora. E gli Stati Uniti corrono ai ripari: a oltre 1 milione di persone è stata ordinata l'evacuazione, ma a rischio ci sono oltre 20 milioni di cittadini. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lo stato di emergenza.L'attesa è snervante anche a Charleston, in Carolina del Sud. Tutti attendono un segnale dal metereologo Josh ...

Manovra - Salvini : “Primi passi verso reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...

Manovra - si inizia da pensioni e reddito di cittadinanza. Flat Tax - verso la terza aliquota? : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...

Manovra - Conte : verso crescita e stabilità Salvini : «Il reddito di cittadinanza c’è» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Venerdì di rientri verso le città : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Ultimo Venerdì del mese di agosto contraddistinto su strade e autostrade dai rientri dei vacanzieri verso le principali città d'Italia. Viabilità Italia della Polizia Stradale ...

Stalking verso una concittadina : resta in carcere Michele Coluccia - : resta dietro le sbarre il boss di Galatina Michele Coluccia , accusato di avere perseguitato una sua concittadina e di averla minacciata con un collettore in ghisa. Il gip Cinzia Vergine ha confermato ...

Crotone August Summer Events : un gesto d'amore verso la città : L'11 agosto spazio allo sport con la diretta, attraverso un maxi schermo installato nella villa Comunale, del match valido per il titolo italiano dei pesi welter che lo squalo rossoblù Tobia Loriga ...

Legge bilancio : verso intesa nel Governo. Tria : si parte da reddito di cittadinanza e flat tax . Mercati nervosi : Le due misure 'sono compatibili con gli obiettivi di bilancio', spiega una nota del Mef al termine di un vertice a palazzo Chigi; ma proprio le incertezze sulla prossima politica economica mantengono i Mercati nervosi, con lo spread che continua a restare alto -