Larry Brown torna negli Stati Uniti Basket | il coach di Torino si ferma per ragioni

Basket - Serie A 2018-2019 : Larry Brown lascia temporaneamente Torino per motivi di salute : Dopo la sconfitta con la Reyer Venezia al supplementare nella prima giornata di campionato, Larry Brown si è presentato in conferenza stampa e ha comunicato di dover trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di salute. Quello del coach americano non è un addio ufficiale, ma nei prossimi giorni Brown sarà via per un controllo medico ed un’operazione. Non si conoscono assolutamente i tempi dell’addio momentaneo da parte dell’ex ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : esordio amaro per la nuova Torino di Larry Brown - Francoforte la sconfigge al supplementare : Debutto europeo amaro per la Fiat Torino, che esce sconfitta dalla Fraport Arena di Francoforte contro gli Skyliners. Il punteggio finale è 88-85, maturato dopo un tempo supplementare in cui l’Auxilium non ha saputo tenere a freno le bocche da fuoco della formazione di casa. Non sono bastati i cinque uomini in doppia cifra della squadra allenata da Larry Brown (con Jamil Wilson miglior realizzatore a quota 19 punti), come neppure il ...

Basket - Larry Brown : “Ho visto un livello superiore a quanto immaginassi. Dobbiamo riportare il basket italiano ai livelli di quando era grande” : 78 anni, non sentirli e avere ancora una gran voglia di conoscere, comprendere, imparare. Questo è Larry Brown, uno dei più grandi coach che la NBA ricordi, arrivato a Torino quest’estate con l’obiettivo, da parte della famiglia Forni, di riportare Torino all’attenzione della pallacanestro italiana, a più di trent’anni dall’ultima semifinale scudetto giocata. Dalle pagine del Corriere della Sera, a firma Flavio ...

Larry Brown - parla il Maestro : 'Il basket mi mancava - quanti ricordi in NBA' : Credo che sia anche il giocatore più popolare al mondo perché ovunque sia andato tutti, anche quelli che non conoscevano il mio nome, mi chiedevano di Allen. Grande atleta, ancor più grande ...

Il mito Nba Billups : "Larry Brown è il numero uno : Torino ha fatto un affare" : Larry Brown mi ha tolto il sonno, ma è il più grande allenatore della mia carriera: sono contento per lui e sono contento per Torino...'. Chauncey Billups può dirlo meglio di tutti: guidato dal ...

Basket - Billups 'Larry Brown rivoluzionerà la A italiana. Europa ed Nba sono più vicine' : Le piace questo ruolo di ambasciatore NBA in giro per il mondo? 'Sì, è molto bello sentirsi di ispirazione alle nuove generazioni. Mi piace parlare del gioco ai giovani. Ed è importante portare il ...

Billups - Larry Brown rivoluzionerà la A : ANSA, - MILANO, 7 SET - "Larry Brown a Torino rivoluzionerà la Serie A". Garantisce Chancey Billups, che con il nuovo allenatore della Fiat ha vinto il titolo Nba nel 2004 con la maglia dei Detroit ...

Basket - a lezione dal professor Larry Brown : 'Trasmetto quello che so' : Lo Sport Club di Venaria Reale, incastrato tra i palazzi alla periferia nord di Torino, è l'ultimo posto in cui ti aspetteresti di trovare un Hall of Famer. La palestra è piccolina, i bambini imparano a ...

Anche il mitico Larry Brown al Trofeo Carlo Lovari per un poker da sballo : Il Trofeo Carlo Lovari, riportato agli onori della cronaca dalla ferma volontà di un gruppo di professionisti ed imprenditori lucchesi innamorati dello sport e del basket, gli 'Amici della ...