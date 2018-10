Lampedusa | bando disatteso dal Miur Il dirigente | “Non abbiamo selezionato 21 scuole

Lampedusa - Miur fa il bando per Giornata del 3 ottobre ma poi non risponde alle scuole. I prof : ‘Triste naufragio educativo’ : Il bando pubblicato dal Miur è scaduto l’8 giugno. Entro quella data decine di scuole italiane ed europee hanno inviato i loro progetti per essere selezionate tra quelle che sarebbero volate a Lampedusa, finanziate dal ministero come avvenuto gli anni scorsi, per le commemorazioni del 3 ottobre. Ma da viale Trastevere nessuno ha mai risposto e non ha mai comunicato nulla agli istituti. Solo 15 istituti hanno deciso di partire a proprie ...