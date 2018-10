L' ad di Autostrade Castellucci | Se facessimo noi | Ponte Morandi ricostruito in 9

Autostrade/ Perché nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Castellucci? : AUTOSTRADE, Azionisti compatti nella difesa dell'amministratore delegato. Che grazie al monopolio sulle AUTOSTRADE ha garantito profitti elevati.

Genova - gaffe dell'Ad di Autostrade - Castellucci rompe il plastico del nuovo ponte di Piano : Qualcuno potrebbe leggerlo non proprio come un buon segno. Piccolo incidente al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo ponte di Renzo Piano che sarà realizzato sul Polcevera a ...

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade Castellucci fa cadere il modellino di Renzo Piano : Piccolo incidente al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera: l’ad di Aspi Giovanni Castellucci, indagato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, ha preso in mano una parte del plastico realizzato dallo staff dell’architetto e l’ha fatto cadere mandandolo in mille pezzi. Piano, che ha assistito al crash ha allargato le braccia e ha provato ...

Castellucci (ad di Autostrade) fa in mille pezzi il plastico di Renzo Piano : Piccolo incidente al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera: l'ad di Aspi Giovanni Castellucci ha preso in mano una parte del plastico realizzato dallo staff dell'architetto e l'ha fatto cadere mandandolo in mille pezzi. Piano, che ha assistito al crash ha allargato le braccia e sorriso.

CROLLO PONTE MORANDI - INDAGATO ANCHE AD Autostrade/ Genova - i primi nomi : Ferrazza - Brencich e Castellucci : Genova, CROLLO PONTE MORANDI: chi sono i 20 indagati "per atto dovuto". Ultime notizie, Pm Cozzi "AUTOSTRADE responsabili, non colpevoli". I nomi, le accuse e le novità di giornata(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:27:00 GMT)

Crollo Ponte - fra i 20 indagati : Ferrazza ex Mit e Castellucci a.d. Autostrade : C'è anche Brencich, con Ferrazza era nella Commissione ispettiva sul Crollo voluta dal Mit - Dopo i roumors spuntano i nomi degli indagati per il Crollo del Ponte Morandi. Sono: Giovanni Castellucci ...

Ponte Genova - nomi 20 indagati per crollo Morandi/ Castellucci - ad Autostrade : “responsabili ma no colpe” : Genova, crollo Ponte Morandi: chi sono i 20 indagati "per atto dovuto". Ultime notizie, Pm Cozzi "Autostrade responsabili, non colpevoli". I nomi, le accuse e le novità di giornata(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:47:00 GMT)

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade Castellucci : “Ci sentiamo responsabili ma la colpa è un’altra cosa” : Dopo Gilberto Benetton, presidente della holding che controlla Autostrade per l’Italia, sul disastro del Ponte Morandi interviene anche il numero uno della società Giovanni Castellucci, che è tra gli indagati per il crollo del viadotto in cui sono rimaste uccise 43 persone. Lo fa con un’intervista alla Stampa e al Secolo XIX, il quotidiano di Genova, in cui ammette la “responsabilità” per la gestione dell’infrastruttura ...

Autostrade - Castellucci : revoca concessione? A10 non scorporabile dal resto della rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

Autostrade - CdA condivide piano Castellucci e iniziative per famiglie - viabilità e sicurezza : Autostrade per l'Italia prende atto ed approva il piano da 500 milioni per il disastro di Genova , annunciato dall'AD della controllante Atlantia , Giovanni Catellucci , sabato pomeriggio, dopo i ...

GENOVA - Autostrade NON SI SCUSA : “CROLLO PONTE? NON RESPONSABILI”/ Video Castellucci : “fondo per le vittime” : Crollo ponte Morandi a GENOVA, Conte avvia iter per la revoca delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. Castellucci, "in 8 mesi nuovo ponte"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Genova - Autostrade parla a quattro giorni dal crollo. L’ad Castellucci : “Responsabilità da accertare” : quattro giorni dopo la strage del Ponte Morandi, i vertici della società controllata dalla famiglia Benetton hanno presenziato ai funerali di Stato di 19 delle 42 vittime e, poche ore più tardi, hanno incontrato la stampa in un hotel del centro. Stanziato mezzo miliardo per le vittime, da lunedì al lavoro per nuova viabilità e piano per nuovo ponte in 8 mesi. L'articolo Genova, Autostrade parla a quattro giorni dal crollo. L’ad ...