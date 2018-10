L' Abruzzo che brilla nel tiro dinamico sportivo

Abruzzo - prevenzione sismica : come richiedere visite tecniche e soluzioni : Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca promuove su territorio abruzzese l’iniziativa “Diamoci una Scossa” costituita dalla 1ª Giornata Nazionale della prevenzione sismica (30 Settembre) e dal Mese della prevenzione sismica (Novembre 2018). “Diamoci una scossa” è la campagna nazionale sulla prevenzione attiva ideata allo scopo di raggiungere il concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro ...

Meteo - allerta gialla in Romagna - Marche - Abruzzo e Molise : Roma, 23 set., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sull'Italia, a iniziare dai settori alpini nel corso della serata, ...

In regalo le cartoline storiche dell'Abruzzo / VIDEO : Il quotidiano "Il Centro" è lieto di presentare "Com'era l'Abruzzo…foto d'epoca e cenni storici", un progetto per presentare, a giovani e non, la storia del nostro territorio. GUARDA IL VIDEO-PROMO To ...

Conti Sanità in Abruzzo allo sbando - Marcozzi : "A casa i direttori che non hanno raggiunto obbiettiv : L'Aquila - Si dice profondamente preoccupata la Consigliera regionale, candidata presidente del M5S, Sara Marcozzi, dopo la lettura del verbale del Tavolo di Monitoraggio arrivato ieri. Un debito, quello della sanità regionale, che secondo i tecnici del Ministero della Salute e di quello dell’Economia e delle Finanze, potrebbe arrivare a sfiorare gli 80 milioni di euro nel quarto trimestre 2018. Il rischio di un nuovo Commissariamento ...

Erika Nicolosi/ La modella siciliana rappresenta anche l'Abruzzo (Miss Italia 2018) : Tra le finaliste di Miss Italia 2018, c’è anche Erika Nicolosi, col numero 24. Miss Eleganza Abruzzo, ma siciliana: ha partecipato al concorso durante una vacanza a San Benedetto del Tronto.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:40:00 GMT)

TV - Rai1 : Linea Verde in Abruzzo - sulla via che porta a Scanno : Domenica 26 agosto Linea Verde – in onda alle 12.20 su Rai1 – andrà in Abruzzo, tra monti e valli dove scorrono i fiumi Sagittario e Tasso che formano laghetti di montagna e paesaggi incredibili fatti di strette e profonde gole. Federica De Denaro ripercorrerà il percorso degli antichi viaggiatori – “orribilmente bello” come lo descriveva Gabriele D’Annunzio – che porta alla misteriosa cittadina di Scanno, circondata da ...

Ancora disagi A14 tra Marche e Abruzzo : ANSA, - FERMO, 25 AGO - Ancora forti disagi, con rallentamenti e code, nel troncone A14 tra Marche e Abruzzo dopo l'incendio di un tir che ha reso impraticabile la galleria 'Castello' di Grottammare ...

Si rafforza il legame tra Abruzzo e Argentina - al via nuove iniziative anche con il Belgio : L'Argentina è il Paese che ospita la più estesa comunità abruzzese al mondo e mantiene con la terra d'origine un legame di straordinario affetto, come verificato lo scorso anno, durante la Seduta ...

Trentadue cicogne bianche scelgono l'Abruzzo : Socievoli, maestose e instancabili viaggiatrici, le cicogne bianche , Ciconia ciconia, provengono dalle affascinanti terre africane, lavorano bene in squadra e gradiscono l'Italia. Lo scorso maggio ...

Terremoto Molise - scossa avvertita anche in Abruzzo e Campania : tanta paura - verifiche in corso : paura e gente in strada in tutto l’Abruzzo, da Pescara a Chieti da Teramo all’Aquila, per la scossa di Terremoto che alle 20.19 si è verificata in Molise, con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, e magnitudo di 5.1. Tante, in tutta la regione, le chiamate ricevute dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco da parte di persone che volevano informazioni. Da quanto si e’ appreso, non si registrano danni. paura ...

Abruzzo - Marcozzi : 'Subito al voto.Bloccheremo qualsiasi tentativo di sequestro istituzionale' : "Sarebbe davvero pericoloso per l'economia della nostra regione andare in prorogatio con questa maggioranza fino ad anno nuovo. La legge, infatti, stabilisce che possano essere approvati solo atti "...

Terremoto Molise - scossa magnitudo 5.2 a Montecilfone/ Ultime notizie Campobasso : trema anche Napoli e Abruzzo : Terremoto in Molise, scossa magnitudo 5.2 Richter a Montecilfone come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:56:00 GMT)

Abruzzo - la valle che dice no ai rifiuti tossici : Siamo la culla dell'economia circolare. Le industrie vogliono creare materia ma le risorse del nostro pianeta si stanno esaurendo. Dobbiamo recuperare ciò che abbiamo. La sfida è mantenere nei nostri ...