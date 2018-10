La sfida di Salvini in asse con la Le Pen | attacchi a Bruxelles e Macron

La sfida di Salvini in asse con la Le Pen : attacchi alla Commissione e a Macron. Mentre Fico.. : I due leader di destra lanciano a Roma il 'Fronte della libertà', in vista delle prossime Europee. 'Siamo contro chi è nemico dell'Europa, a cominciare da Juncker e Moscovici' -

Paolo Savona sfida Salvini e Di Maio : 'Io non avrei mai messo quattro tecnici nel governo' : Silenzio parla Savona. Al termine di una giornata che per lo spread e la Borsa è difficile non definire preoccupante aspettando ciò che accadrà dopo che a metà ottobre la Ue ci avrà spedito la sua ...

JUNCKER REPLICA A SALVINI-LE PEN : “STOP A STUPIDI POPULISTI”/ sfida all’Ue con il Fronte della Libertà : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "JUNCKER e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Saviano sfida Salvini : "Faccia meno danni al Paese" : 'Per esprimere meglio il mio sentimento, chiedo ai napoletani terroni, così ci definiva il Ministro della Mala Vita, di tradurle questa semplice frase: 'Salvi', scinnm a cuoll!'. Ma forse è bene che ...

Renzi sicuro di sè - pronto a sfidare Di Maio e Salvini in TV : Renzi l'ex segretario Pd fa il punto sui suoi 'Mille giorni' e attacca l'attuale governo: ” Loro sono così: fanno i no vax con i figli degli altri” Matteo Renzi è pronto a sfidare Salvini e Di Maio in tv. A dirlo è lui stesso, durante la lunga chiacchierata a L‘Intervista, la trasmissione di Canale 5 condotta daMaurizio Costanzo. L’ex segretario del Pd è soddisfatto di alcuni dei risultati ottenuti “Il jobs act, ...

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

Salvini attacca - la difesa di Saviano e Gassmann : in Rete la sfida dei pro e contro Riace La videointervista al sindaco : Il ministro dell'Interno commenta il provvedimento della Guardia di finanza in Calabria. Sui social cresce un fronte a sostegno del primo cittadino

La nuova sfida di Salvini. Video "Eleggere Presidente e magistrati" : "Sono d'accordo sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica e con l'elezione dei magistrati. Bisogna lavorarci". Cosi' Matteo Salvini dal palco di Latina rispondendo alla richiesta di una persona dal pubblico Segui su affaritaliani.it

Migranti - Open Arms sfida Salvini : “Torniamo in mare con Astral”/ Ultime notizie : “Continueremo a combattere” : Migranti, Ong Open Arms torna nel Mediterraneo Centrale con nave "Astral": Ultime notizie, sfida diretta a Matteo Salvini, "salvare vite umane in pericolo è un obbligo".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:42:00 GMT)

La Ong Open Arms sfida ancora Salvini : "Torniamo in mare con Astral" : Dopo la chiusura dell'ennesimo "caso Aquarius", si riapre nuovamente il fronte tra l'italia e le Ong che imbarcano i migranti nel Mediterraneo. Questa volta a sfidare nuovamente il nostro governo è Open Arms che con Astral torna ad operare nel Mediterraneo centrale. E con un tweet la stessa Ong annuncia il suo ritorno in mare: "È arrivato il momento: Astral ritorna nel Mediterraneo centrale. Nulla è più importante che denunciare l'impunità di ...

Salvini e Di Maio sfidano l'Ue : euro "Se ne faranno una ragione" : E proprio sul ministro dell'Economia è arrivato il commento del vicepremier che ribadisce la compattezza della squadra di governo: 'No, no, mai stato in bilico. È membro del Governo, è un Governo che ...

