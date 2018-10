La Serie A in pausa | torna in campo la Nazionale

Blastingnews

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Con il posticipo tra Spal ed Inter concluso con la vittoria, seppur sofferta, dei nerazzurri, il campionato diA si ferma per dare spazio alladi Roberto Mancini. Gli azzurri saranno prima impegnati in una sfida amichevole contro l'Ucraina, mercoledì 10 ottobre allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova e, successivamente nella sfida ai polacchi che si disputerà domenica 14 ottobre in trasferta, già fondamentale per il futuro dell'Italia in Nations League. Infatti nel girone 3 (Italia, Polonia e Portogallo) gli uomini di Mancini hanno collezionato un solo punto in due gare frutto del pareggio con la Polonia e della sconfitta di misura con il Portogallo. Una sconfitta, oltre a precludere le possibilità azzurre di passare il turno e competere il prossimo giugno per la conquista del trofeo, potrebbe determinare il pericolo di una retrocessione in Lega B, previsto dal format del ...