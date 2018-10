La saga del Big Mac

MATRIX REVOLUTION - CANALE 20/ Streaming video del film capitolo finale della saga (oggi - 6 ottobre 2018) : MATRIX REVOLUTION, il film di fantascienza in onda su CANALE 20 oggi, sabato 6 ottobre 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:25:00 GMT)

Shrek 2 - film Italia 1/ La trama - cast e curiosità : il secondo capitolo della saga (oggi - 6 ottobre 2018) : Shrek 2, il film d'animazione in pnda su Italia 1 oggi, sabato 6 ottobre 2018. Nel cast: Kelly Asbury, Conrad Vernon, alla regia Andrew Adamson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:43:00 GMT)

Apre un nuovo portale di Castlevania - Konami sta per lanciare un nuovo titolo della saga? : Konami Apre un nuovo portale dedicato a Castlevania, e gli appassionati della saga non possono fare a meno di domandarsi se sia forse vicino l'annuncio di un nuovo titolo del franchise.Come riporta Destructoid infatti nel periodo che va dal 2014 al 2018 vi è il vuoto totale, nulla che abbia a che fare con la saga è uscito, per cui l'idea che un nuovo titolo stia per uscire, magari per console di attuale generazione, è alquanto allettante.Il sito ...

Potted Potter : arriva in Italia lo show parodia della saga di Harry Potter : Arriverà in Italia il 12 ottobre l’unica esperienza non autorizzata a tema Harry Potter: lo show è una parodia di tutti e sette i volumi della saga firmata dagli autori inglesi Dan e Jeff (Daniel Clarkson e Jefferson Turner) e diretto da Richard Hurst, nella versione Italiana di Davide Nebbia e Mario Finulli. Si chiama Potted Potter, è uno show che raccoglie tutti i sette libri di Harry Potter in 70 minuti di risate che dopo aver girato il ...

Amazon Prime a tutto fantasy con la saga della Ruota del tempo e l’accordo con Neil Gaiman : Jeff Bezos era stato chiaro ordinando agli Amazon Studios di produrre la prossima serie tv in grado di rivaleggiare con Game of Thrones ed è stato ascoltato. Così il colosso online ha stretto un accordo con Neil Gaiman per sviluppare serie tv in esclusiva, in precedenza aveva acquistato i diritti globali de Il Signore degli anelli. Quindi si sono messi a lavoro – ma gli addetti ai lavori già lo sapevano da questa estate – su una ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Emozioni sul podio : sagan incorona Valverde nuovo campione del mondo [VIDEO] : Peter Sagan premia personalmente Alejandro Valverde, nuovo campione del mondo: momenti di grande emozione sul podio di Innsbruck Trentasette anni e non sentirli. Alejando Valverde scrive un’altra pagina di storia del Ciclismo e arricchisce la sua carriera, già piena di soddisfazioni, con una gioia grandissima. Al termine di una gara estenuante, lo spagnolo si è laureato campione del mondo, vicendo la prova il linea maschile dei ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le dichiarazioni della vigilia. L’ottimismo in casa Italia - la premura di Alaphilippe e sagan pensa al rinnovo : Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in strada a Innsbruck per disputare i Mondiali. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista nella località austriaca, il durissimo tracciato renderà la corsa molto complicata e solo i migliori riusciranno a lottare per la maglia arcobaleno. Vincenzo Nibali sarà il nostro capitano anche se non è in grandissima forma dopo il noto incidente al Tour, Gianni Moscon può essere il ...

Shrek - Italia 1 / Il primo film dell'incredibile saga. Trama e curiosità (oggi - 29 settembre 2018) : Shrek, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 29 settembre 2018. Nel cast i doppiatori: Mike Myers e Cameron Diaz, alla regia Andrew Adamson e Vicky Jenson. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:19:00 GMT)

Il film da vedere venerdì 28 settembre : Allegiant - terzo capitolo della saga Divergent : Tornano Tris e Quattro nel capitolo finale di The Divergent Series, saga cinematografica tratta dai romanzi di fantascienza di Veronica Roth. Allegiant è il film da vedere nella prima serata di venerdì 28 settembre: questa volta i protagonisti sono in fuga dalla città recintata e scoprono il mondo esterno, finendo in un misterioso complesso tecnologico, il Dipartimento di Sanità Genetica. film da vedere, 28 settembre: Allegiant, prima parte ...

TV8 : tutti i film della saga di James Bond in prima serata da lunedì 24 settembre : Goldeneye , 1995, " 21/01/2019 Un agente dell'MI6 si trasforma in ladro e progetta il dominio del mondo con una terrificante arma che proviene dal satellite. James Bond , Pierce Brosnan, insegue il ...

MATRIX - CANALE 20/ Streaming video del primo film della saga con Keanu Reeves (22 settembre 2018) : MATRIX, il film di fantascienza in onda su CANALE 20 oggi, sabato 22 settembre 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, alla regia Lana e Lilly Wachowski.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:33:00 GMT)

Poldark - la terza stagione della saga inglese su La Effe : La saga di Poldark, in Inghilterra, è una di quelle che tiene incollato al piccolo schermo milioni di telespettatori. Una saga che anche il pubblico italiano conosce e di cui da questa sera, 21 settembre 2018, alle 21:10 su La Effe (canale 135 di Sky), va in onda la terza stagione.-Attenzione: spoiler- La saga, tratta dai libri di Winston Graham, continua a seguire le avventure del protagonista Ross (Aidan Turner), ormai ambientatosi dopo ...