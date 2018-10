La Regina Elisabetta sfrattata dai suoi appartamenti a Buckingham Palace

La Regina Elisabetta cambierà camera da letto a Buckingham Palace (ma lei l'ha presa bene) : La regina Elisabetta cambierà camera da letto a Buckingham Palace - secondo quanto scrive in un servizio il giornale La Stampa.Non succedeva dalla sua ascesa al trono nel 1952. La regina avrebbe accettato di buon grado la decisione in seguito a lavori non più rinviabili, pur avendo 92 anni e le sue abitudini.Tra l'altro il capo dei lavori è suo marito Filippo, 96 anni, Duca di Edimburgo: sono 66 anni che cerca di apportare ...

Il "trucchetto" della Regina Elisabetta - una mano finta per salutare : A rivelarlo è la figlia, la principessa Anna. Un'"arma" ricevuta in regalo da alcuni studenti australiani

Regina Elisabetta - la sua arma segreta è la mano finta per salutare : La Regina Elisabetta utilizza una mano finta in legno, dotata di guanto, per salutare la folla. Una strategia adottata per non stancarsi troppo. A tradire la Sovrana è sua figlia Anna. La Principessa ha infatti raccontato a Robert Hardman autore della biografia Queen Of The World e produttore dell’omonimo documentario in onda in questi giorni in Inghilterra, la tattica di sua madre per essere sempre impeccabile in pubblico senza essere ...

Piemonte - lavorare meno ma lavorare tutti : la fabbrica dei francobolli della Regina Elisabetta è in difficoltà - paghe e orari ridotti : Accordo nella storica "Cerutti" che produce macchine da stampa: tra i suoi principali clienti la Royal Mail inglese. Garantito un minimo di mille euro al mese in attesa del rilancio previsto nel 2019

La figlia della Regina Elisabetta non stringe le mani al pubblico per una ragione "reale" : Quante volte è capitato di vedere Kate, Meghan o altri membri della Royal Family stringere la mano a perfetti sconosciuti della folla durante alcuni dei loro eventi? Molto spesso. Ma quante volte è stata vista la Principessa Anna, figlia della regina Elisabetta, avvicinarsi alla folla per stringere qualche mano? Probabilmente nessuna.Nel documentario "Queen of the World" prodotto da HBO e in uscita sullo stesso canale l'1 ottobre, ...

La Regina Elisabetta legge il messaggio ma viene interrotta dal fonico : “Può ripetere dall’inizio?”. La sua reazione : Durante il tradizionale discorso di Natale, c’è stato lo scorso anno un piccolo fuori programma (reso pubblico solo ora dalla pagina Instagram di Buckingham Palace): la regina Elisabetta stava leggendo il messaggio quando il fonico, evidentemente imbarazzato, le ha chiesto se potesse ripetere, perché il cinguettio di alcuni uccelli era entrato nella registrazione. “Dalla seconda pagina?” chiede lei. “No, ...

The Crown - la Regina Elisabetta non è più fan della serie Netflix : La terza stagione della serie The Crown arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno, con tante novità e un cast del tutto rinnovato. Da quello che si apprende in rete però, la serie che rievoca la ...

Il cugino della Regina Elisabetta sposa un uomo : prime nozze gay nella Royal family britannica : Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, che due anni fa aveva fatto coming out, ha sposato il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Si tratta delle prime nozze reali gay: i due si sono scambiati gli anelli e le promesse di fronte a 60 amici e membri della famiglia, tra cui anche le tre figlie di lui. Immancabile, poi, l'ex moglie di Lord Ivar Mountbatten: è stata ...