La politica economica perde occasioni | i mercati rispondono drammaticamente

L'Italia verso la Grecia - una crisi più politica che economica e lo spread vola : Intanto la situazione di incertezza si ripercuote su diversi aspetti dell'economia. Abbiamo un rapporto euro-dollaro con la nostra moneta che continua a indebolirsi, ma soprattutto abbiamo un ...

Giappone : Fmi sollecita "rinnovo" della politica economica : Tokyo, 04 ott 12:36 - , Agenzia Nova, - Il direttore del Fondo monetario internazionale , Fmi, , Christine Lagarde, ha sollecitato un "rinnovo" della politica economica del Giappone,... , Git,

Manovra - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Bologna, 24 set., askanews, - Il taglio di 9 punti dell'Ires, che per le grandi imprese scenderebbe al 15% sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e assunzioni stabili, non è l'...

Manovra - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Lo ha spiegato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i cronisti a margine del Cersaie di Bologna."Occorre un intervento organico di politica economica - ha detto Boccia -. ...

BLOG. Sfide globali per il sistema economico trentino. Spunti per una politica economica territoriale. Parte 2 : La scienza è altamente trasferibile e produce spillover che vanno al di là dei confini regionali e nazionali. La globalizzazione recente è legata alla possibilità di muovere non solo i beni, ma ...

Sfide globali per il sistema economico trentino. Spunti per una politica economica territoriale. Parte 2 : Lo sviluppo di lavoro ad alta qualificazione può essere promosso, ma deve essere sostenuto da un miglioramento dell' attrattività di una economia , e una società locale per lavoratori di quel tipo, . ...

Grecia : commissario Ue Avramopoulos - per ripresa economica serve consenso in politica : Atene, 28 ago 17:25 - , Agenzia Nova, - I politici greci devono trovare strade per collaborare sulle questioni principali: è l'invito del commissario Ue all'Immigrazione, Dimitris... , Gra,

Sfide globali per il sistema economico trentino. Spunti per una politica economica territoriale. Parte 1 : A monte delle crisi finanziarie sta quindi l 'incapacità della nostra economia di far fronte a un mutamento strutturale fondamentale, connesso da un lato alla globalizzazione delle economie ...

La politica economica e l'opportunismo del capitale : In questo senso sono intervenuti anche cinque premi Nobel per l'economia, P. Diamond, R. Solow, K. Arrow, W. Sharpe e E. Maskin sostenendo che il pareggio di bilancio, mettendo un tetto rigido alla ...

Turchia e Lira ed Atomica. Le news non è economica - ma politica - Spoiler : i problemi economici ci sono da mesi ne scrivemmo a giugno - : ... la bilancia delle partite correnti negativa , commerciale negativa, la crescita fortissima ed un limitato, ma presente, deficit governativo comunque indicavano un'economia cresciuta troppo, con una ...

politica economica / Mariotti - Ucimu - : 'Bene Tria : Industria 4.0 è volano per la ripresa' : 'C'è ancora il 50% di aziende italiane pronte a investire in IndusTria 4.0'. Lo dice ALFREDO Mariotti, direttore generale di Ucimu, dopo l'intervista del ministro dell'Economia Giovanni Tria

Sulla politica economica il governo gialloverde non deve rischiare : Ma se non c'è la sponda della Lega, il ministro dell'economia può fare ben poco. E, non potendo operare verso il necessario cambiamento, non può che arrendersi di fronte al duplice attacco dei ...