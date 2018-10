La nuova vita di Alberto Gilardino | dal ritiro alla panchina

ilgiornale

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Tre settimane. Adsono bastate la miseria di tre settimane per trovare unacollocazione nel mondo del calcio. A neanche un mese dall'annuncio deldal calcio giocato, il campione del mondo di Germania 2006 è pronto a tornare in pista. È stato ingaggiato dal Rezzato, ambizioso club di Serie D, come allenatore in seconda e direttore tecnico. Un doppio incarico che non spaventa l'ex attaccante - tra le altre - di Milan e Parma, pronto a scalaremente le gerarchie del calcio italiano. Questa volta, però, senza segnare il violino, l'esultanza con cui ha festeggiato per unai suoi gol di rapina.Quante volte abbiamo sentito parlare di calciatori incapaci di costruirsi un futuro dopo una carriera sulla cresta dell'onda? Per fortuna ci sono for di eccezioni. Come quella rappresentata da. Classe 1982, dopo quasi 20 anni di gol tra Italia e ...