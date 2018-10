La nuova pazza idea di Salvini | chiudere gli aeroporti

Basta Netflix - la nuova campagna pubblicitaria impazza tra social e manifesti : Sfondo nero, scritta rossa: Basta Netflix.Secco, crudo, senza altre indicazioni. Un giallo (o meglio rosso) durato solo qualche giorno dopo che alcuni manifesti con questa scritta erano apparsi tra Roma e Milano. Spazi occupati troppo grossi e troppo evidenti per poter pensare a una campagna anti-Netflix, non erano mini cartelli abusivi o adesivi attaccati per le strade, ma dei veri e propri manifesti. Qualche oscura società rivale voleva ...