La Nazionale femminile pronta alla sfida con la Svezia

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le giovani italiane da seguire in ottica Nazionale : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile con l’ormai consueto Opening Day. Da Torino prenderà il via una nuova stagione e soprattutto questo campionato deve essere a tinte azzurre. La grande speranza è quella di vedere molte italiane protagoniste e soprattutto giovani che possono poi diventare importanti anche per la Nazionale di Marco Crespi. Una maglia che conosce benissimo Olbis Futu Andrè, già protagonista nelle ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Prova in linea juniores femminile : vittoria all’austriaca Stigger - la Nazionale italiana protagonista ad Innsbruck : L’austriaca Stigger si aggiudica la Prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Innsbruck. Bene la Nazionale italiana, grande protagonista per tutta la gara Alla vigilia Edoardo Salvoldi aveva messo in guardia: “Siamo la squadra più forte ma non abbiamo le individualità migliori per questo tipo di percorso”. E’ andata proprio così. vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo hanno ...

Calcio - la Nazionale femminile per la prima volta allo Zini : CREMONA - - Per la prima volta nella storia la Nazionale femminile giocherà a Cremona. Sarà infatti lo stadio 'Giovanni Zini' ad ospitare martedì 9 ottobre , ore 18.15, l'amichevole con la Svezia. ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

La Nazionale Futsal Femminile in Spagna per le qualificazioni agli Europei : ... "Dopo una settimana di lavoro sul campo, solo oggi cominciamo a renderci conto del compito che dovremo affrontare: si tratta della prima volta in assoluto per il nostro sport e ci riteniamo delle ...

Mondiali Volley 2018 – Nazionale femminile - ecco quando sarà diramata la lista delle convocate : Nazionale femminile: domani la lista delle quattordici per il Campionato Mondiale Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile Davide Mazzanti domani ufficializzerà la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato Mondiale in Giappone (dal 29 settembre al 20 ottobre). Dopo il torneo di Montreux Chirichella e compagne torneranno a radunarsi dal 13 al 17 settembre in Val Camonica. Nel corso del collegiale ...

Beach volley : Andrea Raffaelli rimosso dall’incarico di dt della Nazionale femminile - ogni coppia avrà il proprio allenatore : Termina l’esperienza di Andrea Raffaelli da direttore tecnico della Nazionale di Beach volley femminile. Raffaelli ha comunicato l’uscita di scena con un post su Facebook in cui ringrazia lo staff e le tre coppie Zuccarelli/Traballi (vice-campionesse italiane), Costantini/Puccinelli e Gradini/Barboni. Il contratto di Raffaelli, in verità, scade a dicembre, ma a spiegare alla Gazzetta dello Sport cos’è successo è il responsabile ...

Volley femminile - domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : la Nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...

Rugby a 7 - la Nazionale Italiana femminile chiude al sesto posto il Women Grand Prix Series di Kazan : La sconfitta contro l’Irlanda costringe le azzurre ad accontentarsi del sesto posto Si conclude con un sesto posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Rugby Seven. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De Angelis, dopo essersi piazzate nella parte alta del tabellone nella giornata di ieri sono state superate dalle ...

Basket – La Nazionale femminile batte Israele - passi incoraggianti per le Azzurre : La Nazionale Femminile a La Spezia batte Israele anche nel secondo test (58-46, Penna 14). Coach Crespi: “Evidenti passi avanti rispetto alla prima uscita” Vince ancora, la Nazionale Femminile, nel secondo dei due test che le Azzurre hanno sostenuto contro Israele al PalaMariotti di La Spezia: 53-43 il risultato della prima partita, 58-46 quello della sfida di oggi, che chiude i 17 giorni di raduno della squadra di Marco Crespi. Il ...

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

Nazionale femminile - l'Italia supera Israele : ROMA - Buona la prima per l'Italbasket femminile di Marco Crespi che a La Spezia si aggiudica il primo dei due test amichevoli contro la Nazionale israeliana, sconfitta 53-43. Trascinata dalle giocate ...

Basket – Buon test per la Nazionale femminile : l’Italia supera Israele 53-43 : Nazionale femminile a La Spezia: le Azzurre superano Israele 53-43, 17 punti per Francesca Dotto. Oggi si replica alle 20.00, diretta sulla pagina Facebook della FIP Vince l’Italia nel primo dei due test amichevoli che le Azzurre sostengono in questi giorni a La Spezia contro Israele. La squadra di Marco Crespi si è imposta 53-43: oggi si replica, sempre alle ore 20.00 (diretta sulla pagina Facebook della FIP – ItalBasket). La ...