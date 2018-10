La lettera che inguaia Ronaldo Kathryn adesso può raccontare tutto

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la lettera di Kathryn Mayorga/ "Vorrei che tutti sapessero chi sei" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro - la lettera della Mayorga : «Vorrei che tutti sapessero chi sei davvero» : ...fascicolo al procuratore e toccherà a lui stabilire se ci sono prove sufficienti per un'incriminazione ad andare a processo» spiega un portavoce della polizia di Las Vegas alla Gazzetta dello Sport. ...

Caso Cristiano Ronaldo : la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7 : Cristiano Ronaldo alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di Kathryn Mayorga: c’è di mezzo una lettera che potrebbe essere molto importante Cristiano Ronaldo è al centro di un Caso di presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa: Kathryn Mayorga. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la ...

Pinerolo - la lettera del prof all'allieva morta nel crollo del ponte : "Voglio che tutti sappiano quanto valevi" : Il docente delle medie scrive a Camilla Bellasio, vittima con tutta la famiglia: "Ai miei nuovi alunni Racconto di quando hai aiutato un ragazzo sfortunato con una frase e un sorriso che valgono più di centinaia di manuali"

Ingv - il viceministro Fioramonti in visita dopo le dimissioni che agitano l’ente. lettera dei ricercatori contro la stampa : Il viceministro arriva all’Ingv quando la missione dell’ente sembra ormai una sola: evitare il commissariamento. Parte dall’alto la rimozione dei problemi, con il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni che derubrica a “ragioni personali” le recenti dimissioni di figure apicali dell’Istituto che hanno indotto il ministro Marco Bussetti a inviare lì il braccio destro, Lorenzo Fioramonti. Mercoledi c’è stato ...

Teri Hatcher torna sulle molestie subite da bambina in una lettera aperta a Donald Trump : Teri Hatcher, 53 anni, nel 2006 aveva rivelato per la prima volta il capitolo più doloroso della sua vita: l’essere stata vittima di violenza all’età di cinque anni. Poi nel 2014, molto prima del #MeToo, l’ex Desperate Housewives era tornata sugli abusi subiti, da parte di uno zio, in un toccante discorso all’Onu, nel corso della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. «Credevo che fosse colpa mia e mi ...

lettera sul Decreto Salvini. Perché il clima non degeneri : La mossa è politicamente raffinata. Sergio Mattarella, contestualmente alla firma del Decreto sicurezza e immigrazione, invia una Lettera al presidente del Consiglio, secondo un'antica tradizione quirinalizia. Perché avverte "l'obbligo" di sottolineare che, in materia, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo e, in particolare, "quanto disposto ...

La lettera aperta di 70 esperti dell'Oms : 'La riduzione del danno nelle politiche di controllo del tabacco' : La lobby della 'riduzione del danno' lancia l'appello alla vigilia dell'incontro per la definizione della politica in materia di tabacco e sigarette elettroniche Settanta tra i massimi esperti del ...

Lo scandalo Jean-Claude Arnault : ecco perché il Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato : Nessun Nobel per la Letteratura, almeno quest’anno. Lo ha comunicato lo scorso maggio l’Accademia del premio, travolta dallo scandalo per le accuse di molestie piovute su Jean-Claude Arnault, regista e fotografo franco-svedese e marito della poetessa svedese Katarina Frostenson, fra i più alti esponenti della commissione esaminatrice. L’uomo, nella giornata di lunedì 1 ottobre, è stato condannato a due anni di prigione per uno ...

Casa Pound : lettera aperta a Mentana - Formigli e a tutti i giornalisti che - ... - : Dovrebbero riflettere i troppi esponenti del mondo dell'informazione che in questi anni hanno sdoganato formazioni neofasciste come Casa Pound che da tempo sono ospiti di trasmissioni televisive e o ...

Meryl Streep - lettera aperta ai giornalisti : euro Abbiamo bisogno di voi ora più che mai euro : Attrice di grande successo, donna dai mille talenti. Questa è Meryl Streep . L'icona di una Hollywood che conta, recentemente ha inviato una lettera al giornale americano Porter. È stata pubblicata ...

