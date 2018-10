La Lega contro il festival sulle migrazioni | “Parla male del governo | via il patrocinio

MIGRANTI - SCONTRO SALVINI-GERMANIA : “CHIUSI GLI AEROPORTI”/ ‘Dublinanti’ - Di Maio in difesa del leader Lega : MIGRANTI, Salvini “Chiuderemo gli AEROPORTI”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Piero Angela contro il governo Lega-M5s/ Video - "Creare debito pubblico e spread è molto grave" : Piero Angela contro il governo, Video: il divulgatore scientifico ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana critica le politiche che creano debito pubblico e spread.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:12:00 GMT)

Verona : scontro sull'aborto - per la Lega 'delitto abominevole'. Il Pd sfiducia la capogruppo : La mozione veronese che premia le iniziative di movimenti e associazioni cattoliche contro l'aborto, diventata un caso politico. La capogruppo Pd: 'Dimissioni, domanda prematura' dice -

Verona - la Lega difende la mozione contro l'aborto. Pd : "Capogruppo si dimetta" : Militanti chiedono l'espulsione dal partito della esponente dem di Verona che ha votato con la Lega. Lei ribatte: "La vita è un valore universale". Apprezzamenti dal centro-destra

Verona - approvata mozione contro aborto. Pillon e la Lega la difendono : "Un modello per tutte le città" : Ieri il consiglio comunale di Verona ha approvato una mozione "a favore della vita". Non sono mancate le polemiche, comprese quelle interne al Pd per il voto della sua capogruppo in sostegno della mozione, che consisterà nel finanziamento delle associazioni cattoliche che promuovono iniziative contro l'aborto, tra le quali, per esempio, le odiose violenze psicologiche rappresentate dai sit-in davanti ai reparti di ginecologia. Nel dibattito è ...

Verona - mozione contro l’aborto/ Ultime notizie - la Lega difende la sua scelta “Dovrebbero farlo tutti” : Verona contro l'aborto: “Fondi a gruppi pro vita”. mozione approvata nella notte: consigliera Pd vota a favore. Le Ultime notizie: bocciata sepoltura automatica feti abortiti(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:39:00 GMT)

A Verona il consiglio comunale approva una mozione della Lega contro l’aborto : Verona città contro l’aborto. A un anno dalla nascita del Movimento #MeToo, a quarant’anni dall’approvazione della legge 194 che ha reso possibile alle donne le interruzioni di gravidanza senza essere costrette a ricorrere al mercato nero delle interruzioni clandestine, in Italia è in corso una battaglia che sta minacciando i diritti conquistati ...

Alba Parietti contro Governo M5s-Lega : "Ridateci Berlusconi"/ Su Mimmo Lucano : "Inchiesta pretestuosa" : Alba Parietti contro Governo M5s-Lega: "Ridateci Berlusconi". La showgirl ha poi commentato l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Inchiesta pretestuosa"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Verona diventa ‘a favore della vita’ : passa la mozione della Lega contro l’aborto : A Verona è passata con 21 voti a favore e 6 contro la mozione in chiave anti-aborto, attraverso cui vengono finanziate associazioni che si dichiarano esplicitamente contro il diritto della donna a interrompere la gravidanza. "Ci avevano assicurato da Pd che avrebbero fatto mancare il numero Legale. Dalla nostra parte c'erano anche tre consiglieri della Lega che sono in rottura con il sindaco. E invece ci hanno voltato le spalle", dichiarano le ...

Scuola - torna il 6 in condotta alle medie contro il bullismo : Lega-M5S contro la #BuonaScuola : La Lega vuole demolire, pezzo a pezzo, la Buona Scuola renziana e lo continua a fare proponendo il ripristino dell’istruzione obbligatoria del voto in condotta che fa media. Come si legge sulle pagine del quotidiano ‘Il Messaggero’, la proposta è stata presentata dal capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo. Lo scopo principale sarebbe quello di contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo che, purtroppo, sono in ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più soldi al reddito o alle pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Reddito di cittadinanza - scontro sui numeri tra Lega e M5S : Otto o dieci miliardi per il Reddito di cittadinanza? E' scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle che all'indomani del nuovo vertice di Governo che ha sancito l'intesa sul DEF pronto ad approdare in ...