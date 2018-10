La Juventus presenta ricorso contro la chiusura della curva

Juventus - Exor presenta la lista per il cda : ecco i nomi dei candidati : ecco chi sono gli amministratori scelti dall'azionista di maggioranza dopo gli addii di Marotta e Mazzia. L'articolo Juventus, Exor presenta la lista per il cda: ecco i nomi dei candidati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - la top 11 UEFA dopo la prima giornata : la Juventus la più rappresentata con 4 calciatori : Si è chiusa la prima giornata della fase a gironi della Champions League e, come di consueto, la UEFA ha stilato la migliore formazione della due giorni di coppa. Chi si aspettava fosse il Barcellona ...

Allegri presenta Juventus-Lazio : dubbi di modulo - la presenza di Dybala e su CR7… : Massimiliano Allegri ha analizzato l’importante incontro di domani tra la sua Juventus e la Lazio di Inzaghi, con Cristiano Ronaldo che sarà in campo Massimiliano Allegri ha parlato stamane in conferenza stampa, in vista del delicato incontro di domani pomeriggio contro la Lazio del collega Inzaghi. “Domani mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio l’anno scorso ci ha battuto all’Allianz Stadium dopo 41 vittorie. Sarà ...

Juventus - presentata la seconda maglia 2018-2019 : è color sesamo : "L'elegante abbottonatura omaggia il glorioso passato della Juventus, il passato di uno dei club più iconici del mondo"...

Tutti pazzi di Marchisio - il centrocampista può rappresentare un rimpianto per la Juventus : tutti i club interessati : La rescissione di Marchisio con la Juventus ha colto tutti di sorpresa, finisce l’avventura in bianconero di un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia e che rappresentava un importante valore aggiunto anche in campo nonostante il poco spazio concesso nelle ultime stagioni, l’addio può rappresentare un grosso rimpianto per la Juventus. Tanti infatti già i club pronti ad accogliere il Principino, in pole c’è il ...

LEONARDO BONUCCI DAY - PRESENTAZIONE/ Juventus : "mi mancava casa" - ecco come l'hanno presa i tifosi : BONUCCI alla Juve, oggi la PRESENTAZIONE: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Leonardo Bonucci day - presentazione/ Juventus : "mi mancava casa" - il retroscena sullo sgabello di Oporto : Bonucci alla Juve, oggi la presentazione: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:50:00 GMT)

LEONARDO BONUCCI - PRESENTAZIONE / Diretta : questa è casa mia - con Ronaldo la Juventus può vincere tutto! : BONUCCI alla Juve, oggi la PRESENTAZIONE: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Bonucci alla Juventus : oggi conferenza di presentazione : L’ultimo arrivato in casa bianconera, Leonardo Bonucci, alla sua seconda avventura in maglia Juventus, si presenterà alla stampa oggi pomeriggio all’Allianz Stadium. La conferenza stampa è in programma alle 14:30 e sarà trasmessa in streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...