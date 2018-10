La grande rissa dopo l’incontro di Conor McGregor

grande Fratello Vip - la rissa in diretta tra Marchesa d'Aragona ed Eleonora Giorgi : 'Tu sai solo...' - gelo : Momenti di tensione al Grande Fratello Vip durante la diretta . La Marchesa d'Aragona ed Eleonora Giorgi , le due 'signore' del reality, sono arrivate allo scontro e solo Ilary Blasi è riuscita a ...

Larissa May : "Quando i miei si sono separati è stato uno choc. Mamma? Ha il cuore grande - ma è severa" : "Quando i miei si sono separati è stato uno choc". Queste le parole di Larissa, l'atleta 16enne, figlia dell'artista fiorentino Gianni Iachipino e dell'ex campionessa del salto in lungo Fiona May. All'intervista, rilasciata al Corriere della Sera, ha preso parte anche la figlia di 9 anni Anastasia, che con i suoi passi di hip hop e spaccate improvvisate, ha reso la conversazione più "dinamica". Le due hanno parlato del loro ...