La Fornero attacca Salvini | Non so se abbia una coscienza

Luigi Di Maio attacca Elsa Fornero : 'Ha rovinato milioni di italiani - adesso taccia' : Sta seguendo le orme del collega più famoso e apprezzato, Luigi Di Maio . Che, a fronte di una popolarità non esattamente scintillante, ha deciso di imitare i modi della comunicazione di Matteo ...

Di Maio annuncia la pensione di cittadinanza da 780 euro e attacca Fornero : “Ancora parla?” : "Il superamento della legge Fornero è certo, come è certa l'introduzione della pensione di cittadinanza che aumenta la pensione minima a 780 euro. La Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la 'manovra del Popolo'. Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi", ha dichiarato il vicepremier ...

Fornero accusa Salvini : 'Attacchi ingiusti per colpa sua' - il vicepremier contrattacca : Elsa Fornero non ci sta ad essere identificata come “nemica dei pensionati” e parte al contrattacco accusando Matteo Salvini di aver alimentato per anni una campagna di “personalizzazione” dello scontro politico incentrata sulla celebre e discussa legge di riforma delle pensioni varata all'epoca del governo tecnico presieduto dal senatore a vita Mario Monti. Per l'ex ministro del Lavoro, sarebbe colpa del leader leghista se ancor oggi gran parte ...

Elsa Fornero - che faccia tosta : 'Gli italiani mi attaccano per colpa di Salvini'. Non per la sua riforma? : Ancora lei, ancora Elsa Fornero , la quale continua a ripetere in più sedi di essere contrarissima alle mosse del governo per superare la sua riforma. La Lega, come è noto, mira all'introduzione della ...