La dedica d’amore su Instagram di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis

La dedica d’amore di Brad Falchuk a Gwyneth Paltrow a poche ore dalle nozze : Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk in loveGwyneth Paltrow e Brad Falchuk in loveGwyneth Paltrow e Brad Falchuk in loveGwyneth Paltrow e Brad Falchuk in loveGwyneth Paltrow e Brad Falchuk in loveGwyneth Paltrow e Brad Falchuk in love«Anche se sei già la più bella persona possibile, ogni anno migliori». È una dedica di compleanno, ma anche una dichiarazione d’amore quella di Brad Falchuk a Gwyneth Paltrow che in questo fine settimana diventa sua ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Foto - “Tu sei mio complice…” : la dedica d’amore che mette tutti d’accordo : Paola Di Benedetto e Federico Rossi viaggiano a gonfie vele. Il loro amore, condiviso anche sui social network, tramite video, storie su Instagram e Foto fa impazzire anche i fan.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:19:00 GMT)

“Una storia senza nome” - l’intensità di Micaela Ramazzotti per una dedica d’amore al cinema : I legami tra cinema e realtà, tra immaginazione e realizzazione, tra scrittura e vissuto. Un quadro rubato, il crimine perfetto, i legami tra arte, politica e Mafia. Una commedia che diventa noir per poi tornare dramma, film sull’amore e sui legami famigliare. Nel nuovo film di Roberto Andò, Una storia senza nome, distribuito da 01 Distribution, al cinema dal 20 settembre, c’è dentro tutto, perché il suo è una dedica d’amore al cinema, ...

Elena Santarelli - la dedica d’amore per il marito su Instagram : Elena Santarelli torna a sorridere su Instagram con una dedica d’amore per il marito Bernardo Corradi. Dal 2014 la showgirl è legata all’ex calciatore. La coppia ha avuto due figli: Greta e Giacomo. Quest’ultimo da diversi mesi sta lottando contro il cancro. A raccontarlo è stata la stessa Elena, con un post su Instagram in cui ha parlato di una “diagnosi che nessun genitore vorrebbe ascoltare”. Da allora la modella ...

Temptation Island - Michael ripensa a Lara? Una strana dedica d’amore : Temptation Island, Michael De Giorgio pensa ancora a Lara Zorzetto? Una dichiarazione d’amore social molto curiosa Continuiamo a parlare dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Ad aver catturato l’attenzione di molti sono stati senza dubbio Lara e Michael. La loro storia d’amore è finita nel peggiore dei modi e entrambi sono tornati a casa […] L'articolo Temptation Island, Michael ripensa a Lara? ...

Matteo Gentili compie 29 anni : la dedica d’amore di Alessia : Grande Fratello: Alessia augura buon compleanno al suo Matteo In occasione del primo compleanno insieme, Alessia Prete dedica un lungo messaggio al suo fidanzato Matteo Gentili. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello, durante l’ultima edizione del programma, vivono felicemente la loro storia d’amore. Contro ogni pronostico, Alessia e […] L'articolo Matteo Gentili compie 29 ...

AMBRA ANGIOLINI - dedica d’amore A MASSIMILIANO ALLEGRI/ “Avevo bisogno di brillare - fare qualcosa solo per me” : AMBRA ANGIOLINI, la bellissima DEDICA D’AMORE per il compagno MASSIMILIANO ALLEGRI: "L’unico uomo che sa abbracciarmi senza stringermi", le sue parole su Vanity Fair.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:40:00 GMT)

Brumotti : dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia Palmas : Vittorio Brumotti parla della nuova fidanzata Annachiara Zoppas e lancia una frecciatina all’ex Giorgia Palmas Ormai non è una novità: Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti non stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo sei anni e non sono mai stati resi noti i motivi della rottura. A Verissimo l’ex Velina di Striscia la notizia, […] L'articolo Brumotti: dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia ...

Andrea Iannone compie gli anni : la dedica d’amore di Belen Rodriguez : Belen scrive una dedica il giorno del compleanno di Andrea Iannone Andrea Iannone compie oggi 29 anni e per l’occasione la sua fidanzata Belen Rodriguez ha pubblicato una loro foto su Instagram. Niente baci e niente abbracci, solo loro due sulla loro barca a godersi il vento di Ibiza. Ma ciò che contano sono state le parole scritte dalla showgirl argentina nei confronti del famoso pilota, che hanno voluto mettere a tacere anche ogni ...

Bianca Atzei e Jonathan : dedica d’amore su Instagram : Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono più uniti che mai, come dimostra la romantica dedica pubblicata dalla cantante per l’influencer. I due si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, poco dopo la rottura di Bianca con Max Biaggi. Da allora non si sono più lasciati e il loro rapporto è continuato anche fuori dagli studi televisivi, diventando così intenso che molti hanno parlato persino d’amore. D’altronde il sentimento ...

Temptation Island - Gianpaolo : speciale dedica d’amore per Martina : Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island: una dichiarazione d’amore inaspettata per Martina Il giovanissimo Gianpaolo torna a lasciare senza parole i suoi followers di Instagram. Il ragazzo è entro a Temptation Island in coppia con la bella Martina, per poi tornare a casa single. In ogni caso, Quarta non sembra essere ancora riuscito ad andare avanti […] L'articolo Temptation Island, Gianpaolo: speciale dedica d’amore per ...

Marco Bocci - la dedica d’amore di Laura Chiatti per i suoi 40 anni : Il 4 agosto l’attore Marco Bocci compie 40 anni. Prossimo al ritorno in tv con la seconda stagione di Solo (le repliche della prima verranno trasmesse a partire dal 10 agosto su Canale 5), si gode il traguardo delle 40 candeline con la moglie, i due figli (Enea e Pablo) e tante bolle di sapone. E per l’occasione Laura Chiatti gli ha fatto un regalo speciale: il casco di Ayrton Senna, grande campione di Formula 1 scomparso ...