' La cella della tortura' Sevizie e soprusi in carcere

Giuliana cella - la signora della moda : «Stoffe - jet set e Sean Connery». Tutti i segreti della regina etno-chic : Non fa moda, perché la moda passa e cambia. Lei ha creato uno stile. Giuliana Cella, 75 anni, è la signora del Quadrilatero da più di 25 anni. Il suo show room, in via Manzoni 25, è una «tana» nota a ...

Samurai Hamilton - che capolavoro a Suzuka : Verstappen cancella i sogni iridati della Ferrari : Dominio totale della Mercedes a Suzuka, Lewis Hamilton vince senza affanni e si avvicina al titolo mondiale grazie al sesto posto di Vettel Gode sempre la Mercedes, mastica amaro ancora una volta la Ferrari che, a Suzuka, dice (quasi) definitivamente addio ad entrambi i titoli mondiali. Lapresse/Photo4 Lewis Hamilton non sbaglia più un colpo, conquistando il Gp del Giappone e completando come meglio non potrebbe il week-end di Suzuka, ...

Addio a Leon Lederman - inventore della 'particella di Dio' : ... progettando, costruendo e operando il Tevatron e mettendo il laboratorio nelle condizioni di poter diventare leader mondiale nella scienza degli acceleratori e dei neutrini. [...] Leon ha avuto un ...

Addio a Leon Lederman - il fisico della “particella di Dio” : (Foto: Wikimedia commons) Alla veneranda età di 96 anni è venuto a mancare il fisico statunitense Leon Lederman, padre della “particella maledetta” (Goddamn particle), diventata poi famosa come la particella di Dio. Ad annunciarlo è stato il Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) a Batavia, nello stato dell’Illinois, di cui Lederman è stato direttore dal 1978 al 1989. Mentre nel 1991 è stato presidente dell’American ...

Lampedusa - governo e istituzioni assenti alla Giornata della memoria. “Si vogliono cancellare i morti del 3 ottobre 2013” : Perpetuare la memoria della tragedia perché l’orrore non si ripeta. Portare i ragazzi delle scuole superiori a Lampedusa nonostante la resistenza del ministero dell’Istruzione. Ricordare le 368 vittime del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 nelle acque dell’isola, a dispetto dell’assenza degli esponenti del governo M5s-Lega. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione si è tenuta come ogni anno ...

Spazio - falla sulla ISS : Roscosmos esclude difetti di produzione della navicella Soyuz : La commissione dell’Agenzia spaziale Roscosmos, impegnata nelle indagini sulla falla rinvenuta sulla navicella Sojuz MS-09 a fine agosto, ha escluso l’eventualità di un difetto di fabbricazione: lo ha reso noto il direttore generale Dmitrij Rogozin. ” “Ora resta l’ipotesi del danno intenzionale. Una seconda commissione stabilirà dove potrebbe essere avvenuto“, ha spiegato Rogozin, come riportato da Ria ...

Vitetata la macellazione islamica. Arriva la nuova legge della Lega : Una legge per porre un freno alla macellazione rituale, islamica e ebraica. L'idea Arriva, come prevedibile, dalla Lega . Che ha presentato due identiche proposte di legge per annullare le eccezioni ...

Rapina in villa - 'il macellaio' capo della banda rischia di tornare in libertà : Corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan ...

Il violentatore della pensionata? Romeno già in cella per stupro : Milano - Gli investigatori della squadra mobile di Mantova, diretti da Laura Patrizi, lo hanno fermato dietro input dei colleghi milanesi sabato mattina, in piena campagna, a Quistello, paese di circa ...

Domenica Live lite fra Lorenzo Crespi e Karina Cascella : “Stai fra il pubblico della De Filippi” : All’interno della prima parte di Domenica Live una lite fra Lorenzo Crespi e Karina Cascella ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e degli utenti social. I due opinionisti di Barbara d’Urso non hanno usato mezzi termini e si sono detti reciprocamente ciò che pensavano uno dell’altra. In studio si stava parlando di Vip caduti in disgrazia ma a causa della loro querelle la trasmissione non è più proseguita e ...

Sondaggio Pagnoncelli : italiani dicono no al reddito di cittadinanza - sì alla cancellazione della Fornero : Matteo Salvini supera Luigi Di Maio. Sempre. Sul numero di consensi , sul livello di fiducia e anche sui provvedimenti. Lo dimostra l'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli . Dopo la manovra , gli ...

Tale e Quale Show 2018 : il Baglioni di Antonio Mezzancella batte quello di Giovanni Vernia. Classifica della terza puntata : Antonio Mezzancella imita Claudio Baglioni Baglioni contro Baglioni. La terza puntata di Tale e Quale Show 2018 è stata nel segno della doppia imitazione del cantautore romano. Per la prima volta nello Show di Rai1 due concorrenti hanno dovuto interpretare nella medesima puntata uno stesso artista, sebbene in due esibizioni e momenti della carriera differenti. Ad omaggiare Claudio Baglioni Giovanni Vernia con Mille giorni di te e di me e Antonio ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...