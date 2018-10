La castrazione chimica conquista le donne e il Pd

«Sì alla castrazione chimica per gli stupratori seriali». I lettori di Leggo favorevoli alla proposta di Salvini : castrazione chimica per gli stupratori? Dopo l'ultimo caso del romeno che a Milano ha abusato di una 70enne dopo una tentata rapina in casa. il ministro dell'Interno Matteo Salvini l'ha...

Milano - 70enne violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Anziana violentata - Salvini : «Serve castrazione chimica per "curare" gli infami» : ' castrazione chimica per 'lo SCHIFOSO che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza ...

Milano : Salvini - serve castrazione chimica per 'curare' infami : Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Beccato dalla Polizia di Stato lo schifoso che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era stato già rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare

Kazakistan - prima castrazione chimica per un pedofilo/ Ma non farà sparire per sempre le voglie : Kazakistan, prima castrazione chimica per un pedofilo, ma non farà sparire per sempre le voglie. Un uomo, condannato per abusi su minori, subirà una castrazione (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:40:00 GMT)

castrazione chimica su pedofilo - ecco dove. Che ne pensate? Cosa dice la scienza : Matteo Salvini la vorrebbe introdurre in Italia ma per il momento la Castrazione chimica è realtà in Kazakistan. Un uomo kazako condannato per pedofilia sarà sottoposto a Castrazione chimica per i crimini sessuali che ha commesso. E’ la prima volta che avviene in Kazakistan, in seguito all’approvazione di una norma che prevede punizioni esemplari per tutti colore che si macchiano di abusi sui bambini. Nursultan Nazarbayev, presidente ...

Kazakistan : per la prima volta praticata la castrazione chimica su un pedofilo : Per la prima volta è stato praticato il trattamento di "castrazione chimica" su un condannato per pedofilia kazako. La castrazione chimica è una cura ormonale che inibisce temporaneamente gli istinti sessuali andando ad agire sui livelli di testosterone.Continua a leggere

Stupro a Firenze - Salvini : sperimentare castrazione chimica : Roma, 24 set., askanews, - 'Una studentessa 21enne originaria della Mongolia è stata violentata a Firenze. La polizia ha fermato un 25enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti. Le bestie che ...

Stupro a Firenze - Salvini : sperimentare castrazione chimica : Roma, 24 set., askanews, - "Una studentessa 21enne originaria della Mongolia è stata violentata a Firenze. La polizia ha fermato un 25enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti. Le bestie che ...

Firenze - studentessa violentata in strada : fermato romeno/ Ultime notizie : Salvini - "castrazione chimica" : Nuovo caso di stupro a Firenze nei pressi del viadotto del Varlungo, e ancora a volta a carico di una donna asiatica. La vittima una studentessa di 21 anni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:17:00 GMT)

Immigrato stupra una donna di 74 anni - la Polizia : 'castrazione chimica' : Una signora pensionata di 74 anni di Castel Volturno, provincia di Caserta, è stato violentata da un Immigrato. La donna, una vedova, ha subito l'aggressione dell'uomo durante la notte, ora si trova ricoverata in una clinica nel piccolo comune dov'è tuttora sotto osservazione a causa dello shock. La pensionata, che dopo la violenza è riuscita a chiamare il 113, ha raccontato agli agenti di essere stata stuprata da un uomo di origine ...