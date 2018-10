La Borsa fiuta le ricapitalizzazioni Nel mirino la terza banca italiana

affaritaliani

(Di lunedì 8 ottobre 2018) L'allargamento dello spread legato alle polemiche interno alla nota di aggiornamento del Def rischia di durare a lungo e indurre la Bce a chiedere nuovi rafforzamenti del capitale alle banche italiane. Le più esposte al rischio di dover procedere a nuove cessioni o ad aumenti di capitale sembranoCarige, Mps ed eventualmente Banco Bp, ma anche per Unicredit e persino Intesa Sanpaolo lo scenario attuale comporterà un impatto negativo sul bilancio. Gli azionisti degli istituti che in questi mesi si sono alleggerite di asset a rischio possono stare più tranquilli di quelli di banche rimaste attardate nella pulizia di bilancio. Se lo scenario non cambierà si rischiano fino a 15 miliardi di euro di richieste di capitale complessive, o quanto meno di veder le quotazioni rimanere in altalena ancora per molti mesi