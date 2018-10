La Borsa di Shanghai in forte calo | -2 | 90%

Borsa : Shanghai apre a -0 - 80% : ANSA, - PECHINO, 25 SET - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo all'indomani al ritorno agli scambi dopo il weekend lungo per la festività dell'Equinozio d'autunno: le incertezze ...

Borsa - Shanghai apre a -0 - 05% : ANSA, - PECHINO, 18 SET - Le Borse cinesi sono poco mosse in avvio, a poche ore dall'annuncio del nuovo round di dazi Usa sull'import del "made in China" per totali 200 miliardi di dollari e operativi ...