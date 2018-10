Kurz | il cancelliere “sovranista” che azzera il deficit

ilsole24ore

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Mentre il governo italiano litiga con Bruxelles sui conti pubblici, c’è un esecutivo “sovranista” che va in direzione opposta. Ilaustriaco Sebastian, considerato uno tra i leader più vicini all’asse di destra dell’Europa dell’Est, ha annunciato che Vienna presenterà alla Commissione europea una bozza di bilancio 2018-2019 con unpari allo zero per cento...