Klopp polemico sulla Nations League | “Competizione insensata”

calcioweb.eu

: #Klopp polemico sulla #UefaNationsLeague: 'Competizione insensata' - CalcioWeb : #Klopp polemico sulla #UefaNationsLeague: 'Competizione insensata' -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Secondo, Jurgen, laè la “competizione più insensata nel mondo del calcio”. L’allenatore del Liverpool ha criticato la sequenza di impegni internazionali e l’assenza di pausa estiva per i giocatori che hanno giocato al Mondiale. I Reds sono reduci dal pareggio a reti inviolate con il Manchester City, squadre che, insieme al Chelsea, sono tutte al comando della Premier con 20 punti. “I ragazzi purtroppo vanno di nuovo via per giocare la, la competizione più insensata nel mondo del calcio” – ha dichiarato il tedesco, spiegando che alcuni giocatori reduci dal Mondiale meriterebbero riposo. Come il centrocampista del Liverpool Jordan Henderson, che ha partecipato alla Coppa del Mondo con l’Inghilterra. “E’ un grosso problema, ma se chiedi a un ct di qualsiasi nazionale di lasciare fuori uno ...