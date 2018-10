Khabib contro il team McGregor e altre famose risse tra atleti

gqitalia

(Di lunedì 8 ottobre 2018) La polizia presente alla Mobile Arena di Las Vegas è dovuta intervenire per sedare una veemente rissa in margine al match di Ufc perso dall’irlandeseper mano di Nurmagomedov. E il presidente Ufc, Dana White, esortava un riluttante Nurmagomedov ad abbandonare per motivi di ordine pubblico la struttura senza indossare, come pretendeva, la cintura di campione. Las Vegas, cosa è accaduto e cosa rischiaNurmagomedov Il verdetto, per la prima volta nella storia, è stato proclamato senza. La polizia ha in seguito arrestato tre membri dell’entourage dell’atleta daghestano, che sono stati ora rilasciati in quantosi è rifiutato di presentare denuncia.Nurmagomedov, a seguito del parapiglia scoppiato dopo la vittoria sunell’Ufc 229, rischia una lunga squalifica da parte della Commissioneca del Nevada: in questo caso, ha detto ...