Keira contro Kate | Dopo il parto | trucco e tacchi alti | il volto che il mondo vuole

(Di lunedì 8 ottobre 2018) In un saggio scritto per la collezione Feminist don't wear pink and other lies,Knightley paragona la nascita della figlia a quella di Louis, il terzo figlio die William e parla del modo diverso di vivere l'immediata postmaternità. "È uscita dall'ospedale sette orecon la faccia truccata e i. Ilche ilvedere. Non mostrare (il tuo dolore ndr), non parlarne. Stai lì ferma con la tua bambina e fatti sparare scatti da un branco di fotografi maschi".Nel saggio, dal titolo Il sesso debole che costituisce un capitolo del libro dell'attivista Scarlett Curtis, l'attrice racconta il suoe i suoi ricordi. "La mia vagina spezzata e tu che esci con gli occhi aperti e le braccia in aria. Urlando. (...) Ricordo il vomito, il sangue, i punti". Definendo "fuorvianti" le apparizioni postdella Duchessa di Cambridge.la ...