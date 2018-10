Il numero dei civili uccisi in Afghanistan da attentati kamikaze è aumentato del 46% nei primi 9 mesi dell'anno. Lo rende noto la missione Onu nel Paese. Attacchi terroristici suicidi hanno causato 2.343 vittime tra i civili. In totale le vittime civili morte in attacchi, compresi quelli non suicidi sono 3.634. Altre 3.430 persone sono rimaste ferite. Per il 60% circa gli attentati sono attribuiti all'Isis e per il 40% ai Talebani. Il bersaglio più ricorrente è la minoranza di religione sciita.(Di lunedì 8 ottobre 2018)

