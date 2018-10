Juventus | Paratici e la sua “missione” di mercato | ecco chi è finito nel mirino bianconero

sportfair

: #PSG-#Lione, anche il ds della #Juventus Fabio #Paratici in tribuna: in campo #Mbappé ancora protagonista assoluto… - DiMarzio : #PSG-#Lione, anche il ds della #Juventus Fabio #Paratici in tribuna: in campo #Mbappé ancora protagonista assoluto… - capuanogio : +++ #Agnelli su #Paratici: “Escludo che possa lasciare la #Juventus nei prossimi mesi” +++ - tuttosport : La #Juventus del dopo-#Marotta: #Paratici capo dell’area sportiva e #Nedved ancora più operativo ?? -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Fabio, dirigente della, sta pensando ad un altro colpo “alla Emre Can” nella prossima estate Avvistato Fabio, di certo uno che non passa inosservato. Quando il dirigente dellaappare sulle tribune di uno stadio nel quale non giocano i bianconeri, non lo fa mai per caso e subito la notizia fa il giro del mondo. In questi giorniha assistito alla gara tra Psg e Lione, per seguire attentamente uno dei centrocampisti più interessanti al mondo, il francese Rabiot. Quest’ultimo è neldellada tempo, ma nella prossima estate il suo contratto col Psg scadrà e sembra dunque giunto il momento di piazzare il colpo. Un acquisto alla Emre Can insomma, per prendere il posto forse di Khedira, il quale potrebbe volare negli Usa. Insomma,segue Rabiot da vicino, con l’intento di piazzare il colpo low ...