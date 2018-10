Juventus e Psg regine d' Europa per media punti a partita | nessuno come loro

Dalla Spagna : Juventus e PSG su Zidane. Ma se ne riparlerà nel 2019 : L'idea di ingaggiare il pluricampione del mondo con il Real Madrid, stuzzica le fantasie delle due società sopracitate che avrebbero intenzione di chiamare Zizou, ma solamente nel 2019. Insomma, il ...

Champions - sorteggi a Montecarlo 18 La Diretta Roma nel gruppo G con Real Madrid e Cska - Juventus con il Manchester United - al Napoli il Psg : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si...

Gigi Buffon / "Sto meglio ora rispetto a 5 anni fa. Il Psg come la Juventus" : Gigi Buffon, l'ex portiere e capitano della Juventus torna a parlare e sottolinea come sentirsi meglio di cinque anni fa. I tifosi bianconeri non gradiscono la sua esternazione su di loro.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:16:00 GMT)

Fifa 19 gameplay : PSG vs Juventus e nuove skill by Kazooie94 : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19 Il primo ad essere rilasciato è quello di Kazooie94 che ci mostra un match di Champions League fra Juventus e PSG, con […] L'articolo Fifa 19 gameplay: PSG vs Juventus e nuove skill by Kazooie94 proviene da I Migliori di Fifa.

PSG-Rabiot - il rinnovo non arriva : Milan e Juventus si sfidano per il colpo… a parametro zero : Il PSG non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di Adrien Rabiot: Milan e Juventus studiano il colpo a parametro zero ma attenzione al Barcellona In casa PSG rischia di scoppiare il caso Adrien Rabiot. La società francese infatti, pur considerando il giovane centrocampista un punto fermo del suo futuro, non sembra in grado di trovare l’accordo economico per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2019. I parigini hanno ...

Juventus - MARCHISIO HA RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie : tentazione Psg per Claudio - ritrova Buffon? : Claudio MARCHISIO lascia la JUVENTUS: notizia shock dal mondo bianconero, il centrocampista ha RESCISSO il CONTRATTO e dà l'adido alla società. Quale futuro? Spunta l'ipotesi Psg(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Tebas : 'Juventus - Inter e PSG drogano il mercato' : TORINO - Accuse pesanti, verso il PSG , ma anche e soprattutto verso le due regine del calciomercato italiano, e forse europeo,: Juventus ed Inter . Arrivano dal Presidente della Liga Javier Tebas , ...

Intreccio sull'asse Milan-Juventus-Psg : il mercato può riservare novità clamorose : Milan-Juventus-Psg il calciomercato è una catena di trattative, una tira l'altra come un effetto domino: ecco quanto sta accadendo in queste ore Le ultime ore di calciomercato si sa, sono le più ...

Intreccio sull’asse Milan-Juventus-Psg : il mercato può riservare novità clamorose : Milan-Juventus-Psg il calciomercato è una catena di trattative, una tira l’altra come un effetto domino: ecco quanto sta accadendo in queste ore Le ultime ore di calciomercato si sa, sono le più concitate e movimentate dell’intera sessione estiva. Anche quest’anno probabilmente sarà così, sopratutto in casa Milan dove sta succedendo davvero di tutto. Nelle prossime ore arriverà alla corte di Gattuso il terzino sinistro ...

Rabiot - se non rinnova con il Psg c'è la Juventus in pole : TORINO - Se la Juventus valuterà eventuali occasioni in vista delle ultime quattro giornate del mercato in corso, fervono anche i preparativi per l'estate 2019. Nessuna fretta, per carità, solo la ...

Psg - Buffon : 'Juventus? O vince o ci va vicino' : Ai microfoni di Sky Sport Buffon si e' poi soffermato su Cristiano Ronaldo , sommerso dall'affetto dei tifosi bianconeri ieri a Villar Perosa. ' Sono sicuro che possa dare quello che ha dato a tutte ...