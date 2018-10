Juventus | Cristiano Ronaldo rischia nuove accuse di violenza sessuale

CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO - KATHRYN MAYORGA "DEVONO SAPERE CHI SEI"/ Juventus - le contromosse di CR7 : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO, la lettera di KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:18:00 GMT)

Diretta Udinese-Juventus in tv su Sky e in streaming su SkyGo : in campo Cristiano Ronaldo : Tra le partite di questa ottava giornata di Serie A spicca anche Udinese-Juventus. La sfida si disputera' allo stadio Dacia Arena oggi pomeriggio alle ore 18.00 e ad arbitrare sara' Rosario Abisso di Palermo. I bianconeri di Torino sono ancora imbattuti e sono reduci da un altro trionfo in Champions League [VIDEO]. La partita non sara' trasmessa sul portale di Dazn ma esclusivamente sui canali di Sky. La formazione guidata da Massimiliano ...

Invasione di campo prima di Udinese-Juventus : piccolo fan da Cristiano Ronaldo per l’autografo sulla figurina - la reazione di CR7 [VIDEO] : La dolce Invasione di campo prima di Udinese-Juventus: Cristiano Ronaldo accontenta un bambino durante il riscaldamento Cristiano Ronaldo è ormai abituato a questi episodi, considerando il numero di volte nel quale gli è capitato di vedere correre, improvvisamente, verso di lui qualche tifoso in campo. Le invasioni di campo sono all’ordine del giorno per CR7 che ogni volta riesce a comportarsi da signore, comprendendo la voglia dei ...

Udinese-Juventus 2-0 - il tabellino. Cristiano Ronaldo inarrestabile : Ottavo successo consecutivo alla Dacia Arena. Il legale della donna che accusa Cr7: "Prove sparite". La mamma: "Cristiano, insieme siamo più forti" Udinese-Juventus, rivivi qui la diretta testuale

Udinese-Juventus 0-2 : gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo : La solita Juve schiacciasassi passa anche alla Dacia Arena e fa 10 su 10 in stagione. Troppo più forti gli uomini di Allegri di un'Udinese che da subito si è rintanata nella propria metà campo, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Juventus 0-2 - Bentancur e Cristiano Ronaldo decidono alla Dacia Arena : Una Juventus devastante quella di questo inizio di stagione. I bianconeri ottengono la decima vittoria in partite ufficiali (l’ottava in Serie A) nella sfida alla Dacia Arena di Udine, contro l’Udinese. Nell’anticipo del sabato dell’ottavo turno i campioni d’Italia si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Rodrigo Bentancur e di Cristiano Ronaldo nella prima frazione di gioco, impressionando per la grande ...

Juventus 10 e lode! Udinese ko per il decimo successo di fila : Cristiano Ronaldo risponde alle accuse con i gol : Cristiano Ronaldo e la sua Juventus non si lasciano scomporre dalle voci fuori dal campo, Udinese sconfitta e serie di vittorie che prosegue implacabilmente La Juventus domina, passeggia, poco più di un allenamento alla Dacia Arena contro l’Udinese, spettatrice impossibilitata ad opporsi agli uomini di allegri. Una vittoria convincente, uno 0-2 che dice molto poco rispetto a quanto visto in campo, rischiando poco o nulla e ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - Udinese-Juventus 0-2. Un tracciante mancino del portoghese alla Dacia Arena : Un autentico siluro quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha messo a segno la quarta rete con la maglia della Juventus nella sfida contro l’Udinese, in trasferta e valida per l‘ottavo turno di Serie A. Una conclusione mancina che per la risolutezza e l’esecuzione ha impressionato e che, da sola, vale il pezzo del biglietto, oltre che il raddoppio ai bianconeri, in vantaggio 2-0 contro i friulani nel primo tempo grazie ...

Udinese-Juventus : Cristiano Ronaldo ancora in gol - un sinistro fulminante! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo in rete con la maglia della sua Juventus, un gol col sinistro davvero molto bello, Scuffet battuto Udinese-Juventus: Cristiano Ronaldo trova il gol del raddoppio bianconero. Dopo la rete del vantaggio messa a segno da Betancur, il calciatore portoghese ha siglato il 2-0 con un mancino preciso che ha superato Scuffet. CR7 con la sua solita cattiveria ha raccolto un pallone in area di rigore friulana, andando a scagliare ...

La Juventus difende Cristiano Ronaldo - Paratici sul caso del presunto stupro : “è una persona ineccepibile” : Cristiano Ronaldo al centro di un caso molto delicato, il dirigente della Juventus Fabio Paratici lo difende a spada tratta Il caso Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da una donna americana, sta facendo molto discutere in casa Juventus e non solo. Il club bianconero continua con la difesa del proprio tesserato: “Siamo vicini a lui e sempre di supporto. Noi abbiamo già manifestato il nostro appoggio, il supporto totale al giocatore ...

Cristiano Ronaldo - l'incoraggiamento della mamma : 'Buona fortuna a te e alla Juventus' : Il momento di Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso del presunto stupro nel 2009, è difficile e la mamma, Maria Dolores Alveiro, gli fa un incoraggiamento sui social, postando su Instagram una foto ...

LIVE Udinese-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo torna in campo - friulani per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Juventus, terzo anticipo (il secondo odierno) della 8a giornata di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ritrovano in campo Ronaldo, dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare il match di martedì in Champions League contro lo Young Boys, vinto, comunque, agevolmente con il risultato di 3-0. Ad affiancare CR7 in attacco dovrebbero essere Mandzukic e Dybala, anche se ...