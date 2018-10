Juve | Del Piero | ' Con Ronaldo deve vincere la Champions League'

La Juve presenta ricorso contro la chiusura dello Stadium : Roma, 8 ott., askanews, - La Juventus ha presentato ricorso contro la decisione del giudice sportivo della serie A di chiudere per un turno la curva dell'Allianz Stadium. La squalifica era stata ...

La Juventus presenta ricorso contro la chiusura della curva : Il legale dei bianconeri: "La sanzione manifesta una disparità di trattamento tra Juventus e le altre società". L'articolo La Juventus presenta ricorso contro la chiusura della curva è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Juve ricorre contro la chiusura della curva per i cori degli ultrà : La Juventus ricorre contro la decisione del giudice sportivo della serie A di chiudere per un turno la curva dell'Allianz Stadium per i cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli ...

Juve U23 - preso Del Prete : Acquisto d'esperienza in arrivo per la Juventus Under 23 . Come riporta Sky Sport , è vicino Lorenzo Del Prete , terzino classe '86 cresciuto nelle giovanili bianconere.

Del Piero : 'Higuain? Gli girano un po' - contro la Juve darà qualcosa in più' : Alessandro Del Piero , leggenda della Juve , parla a Sky Sport di Gonzalo Higuain , attaccante del Milan : 'Non dico che abbia il dento avvelenato, ma un po' di motivazioni in più le ha. Higuain arriva da stagioni straordinarie, nel Milan si sente molto ...

La Juventus ricorre contro la chiusura della curva : La Juventus ricorre contro la decisione del giudice sportivo della serie A di chiudere per un turno la curva dell'Allianz Stadium per i cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli ...

Zinedine Zidane verso il ritorno alla Juventus - la conferma del suo agente Alain Migliaccio : Il nome di Zinedine Zidane è uno dei più chiaccherati di quest'ultimo periodo. In particolar modo, secondo molti rumors potrebbe essere il successore di José Mourinho sulla panchina del Manchester ...

Ventura : «La rosa della Juventus di quest'anno è la più forte di sempre» : Ha spiegato cosa significa delegittimare un allenatore come è successo a Sampaoli , ha spiegato che cacciare un ct il giorno prima del Mondiale destabilizza una delle nazionali più forti al mondo. ...

Bellezza acqua e sapone e fede bianconera : Ivana Nedved - la figlia di Pavel pazza della Juventus! [GALLERY] : Ivana è la bellissima figlia di Pavel Nedved, ex centrocampista della Juventus ed attuale dirigente del club bianconero Ivana Nedved è la bellissima figlia femmina di Pavel, ex calciatore della Juventus ed attuale dirigente del club bianconero alla cui presidenza c’è Andrea Agnelli. La meravigliosa figlia dell’ex centrocampista ceco porta lo stesso nome della madre, con cui Pavel è sposato dal 1994 ed assomiglia al padre nei ...

PAGELLE / Udinese Juventus (0-2) : Cancelo sugli scudi! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata) : PAGELLE Udinese Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Dacia Arena: tutti i giudizi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...

Ricavi - plusvalenze e abbonati : tutti i numeri dell'era Marotta alla Juventus : L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno dopo il 3-1 sul Napoli, per bocca del diretto interessato ai microfoni del dopo partita. Giuseppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Il 25 ottobre 2018 si terrà infatti l’assemblea degli azionisti ordinari di Juventus Football Club che rinnoverà il CDA del club della famiglia Agnelli. Nella Juve del futuro non ...

Video/ Udinese Juventus (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A - 8^ giornata) : Video Udinese Juventus (0-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 8^ giornata. Le immagini salienti del match alla Dacia Arena (sabato 6 ottobre 2018).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Juventus - Allegri soddisfatto : 'Una delle migliori partite giocate finora' : 'Devo dire bravi ai ragazzi, hanno fatto una delle migliori partite finora. Era una gara difficile, ma l'abbiamo dominata dominata, concedendo quasi nulla all'Udinese e creando tanto'. Così l'...