John Terry annuncia l’addio al calcio : “adesso inizia un nuovo capitolo della mia vita” : John Terry annuncia l’addio al calcio al termine di una carriera ricca di successi e soddisfazioni, ora potrebbe sedere in panchina al fianco di Henry “Dopo 23 anni di lunga carriera ho deciso di dire addio al calcio giocato. Ci sono tante persone che devo ringraziare mia moglie Tori, i miei bambini Summer e Georgie, i miei genitori e mio fratello. Senza i loro sacrifici, consigli e amore nulla sarebbe stato possibile. A 14 anni ho ...

John Terry si ritira dal calcio giocato. Ufficiale l'addio dell'ex Chelsea : 'Pronto per la prossima sfida' : Per me voi siete la miglior tifoseria del mondo. Spero di avervi reso orgoglioso indossando questa maglia e la fascia da capitano. Voglio ringraziare i miei fantastici compagni di squadra, gli ...

John Terry pensa alla famiglia : salta il trasferimento allo Spartak Mosca : John Terry non approderà allo Spartak Mosca, la famiglia viene prima del calcio, sopratutto a fine carriera John Terry, attraverso il proprio account Instagram, ha rivelato d’aver declinato la proposta dello Spartak Mosca. La famiglia prima di tutto, sembra voler dire Terry, ed in questo momento andare a vivere a Mosca non è stata ritenuta la miglior soluzione. Ecco il post pubblicato dal calciatore: “Dopo aver ragionato a lungo, ho ...

Calciomercato : ecco la nuova squadra di John Terry : Colpo di scena in questa appendice di mercato estivo, durante la quale c’è ancora chi cerca una sistemazione in linea con le proprie ambizioni. E’ il caso di John Terry, storico capitano del Chelsea, che è sul punto di trasferirsi in Russia, per vestire la maglia dello Spartak Mosca. Il difensore inglese, classe 1980, è attualmente svincolato ed è stato avvistato a Roma, fra i corridoi di Villa Stuart, dove si sta sottoponendo ...

John Terry verso lo Spartak Mosca : 'Non sono pronto per smettere' : John Terry lo aveva detto. "Non sono pronto per dare l'addio al calcio, ho ancora fame di giocare. Dopo queste vacanze sto benissimo , in realtà ha svelato di non aver mai smesso di allenarsi, , mi ...

John Terry non molla : visite mediche con lo Spartak Mosca : John Terry non intende ritirarsi dal calcio giocato ed all’età di 37 anni si trasferirà in Russia per una nuova esperienza John Terry sempre più vicino allo Spartak Mosca. Il 37enne inglese sta svolgendo in queste ore le visite mediche a Roma a Villa Stuart e in caso di esito positivo proseguirà la sua carriera in Russia. Il difensore, per anni bandiera del Chelsea, la scorsa stagione ha giocato all’Aston Villa in Championship, ...