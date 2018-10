IVAN CATTANEO SARÀ ELIMINATO? Nessuno l' ha ancora capito Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e lo scontro con IVAN CATTANEO per Cecilia Rodriguez : L'ex tronista sbotta contro il cantante bergamasco per i riferimenti continui alla storia tra Cecilia e Ignazio Moser

IVAN CATTANEO triste al GF Vip : “Non mi ha mai amato nessuno” : Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo di Ivan Cattaneo Stasera andrà in onda la terza puntata del reality show GF Vip. E uno dei concorrenti che maggiormente sono riusciti ad attrarre l’attenzione del pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio il popolare cantante Ivan Cattaneo, il quale tra uno scherzo e dichiarazioni choc ha fatto molto discutere. Tuttavia, dopo settimane passate all’interno della casa più spiata dagli ...

IVAN CATTANEO piange per l’ex fidanzato : lo sfogo al Gf Vip : Le lacrime di Ivan Cattaneo per il suo ex fidanzato: lo sfogo al Gf Vip Un momento difficile per Ivan Cattaneo al Gf Vip 2018, che ha pianto ripensando al suo ex fidanzato. Di momenti come questi ne capitano spesso nella Casa più spiata d’Italia. Chi partecipa come concorrente dice che non avere distrazioni ti […] L'articolo Ivan Cattaneo piange per l’ex fidanzato: lo sfogo al Gf Vip proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - IVAN CATTANEO in lacrime per l'ex : "Ora è in America con il nuovo compagno" : Momento di malinconia domenica sera per il cantautore. A consolarlo Giulia Provvedi: "Nella vita anche le sconfitte fanno...

IVAN CATTANEO sarà eliminato?/ Due volti nella casa (Grande Fratello Vip) : Ivan Cattaneo: due volti all'interno della casa da quello artistico al racconto scabroso fino al rischio della possibile eliminazione già nella puntata di stasera. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:50:00 GMT)

Francesco Monte - lite nella casa con IVAN CATTANEO : colpa di Cecilia Rodriguez : Francesco Monte continua a far parlare di sé e sembra confermarsi come protagonista assoluto del Grande Fratello Vip 3. Dopo le coccole hot con Giulia Salemi e la 'lingua in bocca' di Ivan Cattaneo, ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte bacia tutti gli uomini della Casa : dopo IVAN CATTANEO ecco a chi è toccato : Al Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte bacia tutti. Ma non le donne della Casa, a partire da Giulia Salemi con la quale ha avuto qualche timido flirt. Nel mirino dell'ex fidanzato di Cecilia ...

Francesco Monte contro IVAN CATTANEO al GF Vip : “A tutto c’è un limite” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte infastidito da Ivan Cattaneo All’interno della Casa del Grande Fratello Vip ‘l’amicizia’ tra Francesco Monte e Ivan Cattaneo potrebbe essere già arrivata al capolinea. Se fino a qualche giorno fa l’ex tronista ha baciato sulle labbra l’artista, e quest’ultimo ha approfittato infilandogli la lingua in bocca, Ivan Cattaneo ha esagerato riguardo una situazione che ...

Grande Fratello Vip 2018 - IVAN CATTANEO lo stuzzica su Cecilia Rodriguez e Monte sbotta : «A tutto c’è un limite» : Francesco Monte e Elia Fongaro Aria di maretta nella casa di Grande Fratello Vip 2018. Dopo l’unione di tutti i concorrenti nella stessa casa, si fanno sentire i primi malumori. In particolare a sbottare è Francesco Monte. In una chiacchierata con Elia Fongaro e Silvia Provvedi, il ragazzo lascia trasparire un certo fastidio verso le continue battute di Ivan Cattaneo. Il cantante avrebbe ironizzato sul fatto di essere nato il 13 marzo ...

IVAN CATTANEO/ Jane Alexander minaccia la nomination : "Ti ho detto di smetterla!" (Grande Fratello Vip) : Si accende il dibattito tra gli inquilini della Casa: al Grande Fratello Vip, IVAN CATTANEO litiga con Jane Alexander. Ma è tutta una messa in scena. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:22:00 GMT)

IVAN CATTANEO scherza con Jane Alexander al GF Vip. Lei : “Piantala” : Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo e Jane Alexander scherzano insieme In questi ultimi giorni grande protagonista nella casa più spiata dagli italiani è stato senza dubbio il popolare cantante Ivan Cattaneo, il quale ha cercato di baciare diversi inquilini. Ma l’uomo pare davvero essere di buon umore in queste ore, e poco fa con Jane Alexander ha dato vita ad una finta litigata, tanto per portare un po’ di pepe nella Casa di ...