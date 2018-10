Ivan Castiglione | tra I Bastardi di Pizzofalcone e Rosy Abate | La fiction italiana

blogo

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Iditorna su Rai 1 questa sera, 8 ottobre 2018, con il primo dei sei nuovi film tv tratti da altrettanti romanzi di Maurizio de Giovanni. Nel primo, Cuccioli, incontriamo l'avvocato Fausto Nubila, tipico esponente della Napoli-che-conta che si ritrova coinvolto nel caso di puntata. A interpretarlo, che molti appassionati di Un Posto al Sole ricordano nell'amato ruolo di Arletti, nel cast ricorrente della soap Rai per sette anni. Praticamente uno di famiglia per il pubblico tv, tanto più per quello partenopeo, che ancora oggi lo saluta con calore e affetto ricordando quel personaggio. Ce ne sono stati tanti altri in tv, su tutti Sotto Copertura, e ancora di più quelli in teatro. Per ora si gode il ruolo di guest ne Idi2, con la regia di del due volte David di Donatello Alessandro D'Alatri, subentrato a Carlo Carlei, e il ...