ITALIA | OUT CUTRONE | ROMAGNOLI E D' AMBROSIO Convocati Piccini e Tonelli | Mancini su

Trial Outdoor – Campionato ITALIAno : Varallo incorona i campioni 2018 : Dopo Matteo Grattarola (TR1), Andrea Gabutti (TR3 125), Piero Sembenini (TR3 Open) e Valter Feltrinelli (TR4), il conclusivo appuntamento stagionale porta in trionfo nelle rispettive classi di appartenenza Lorenzo Gandola (TR2), Michele Andreoli (TR3) e Alex Brancati (Femminile) L’incantevole cornice di Varallo Sesia (VC) ha decretato i verdetti finali del Campionato italiano Trial Outdoor 2018. Al culmine di una stagione vissuta ...

Moto3 – Tripletta ITALIAna in Thailandia : seconda vittoria stagionale per Di Giannantonio - out Bezzecchi : Tre italiani sul podio in Thailandia nella gara di Moto3, Di Giannantonio precede sul traguardo Dalla Porta e Foggia. Out Bezzecchi Tripletta italiana nel Gp della Thailandia, Fabio Di Giannantonio piazza la seconda vittoria stagionale precedendo sul traguardo Dalla Porta e Dennis Foggia. Il pilota del Gresini Racing si prende la testa della corsa a quattro giri dalla fine, difendendosi perfettamente e compiendo un vero e proprio ...

Trial Outdoor – Campionato ITALIAno : Grattarola e Gandola in pole a Varallo : Con le due manche di qualifica si apre il conclusivo round dell’italiano Trial Outdoor 2018: domani la gara con ancora i titoli classi TR2, TR3 e Femminile da assegnare La splendida cornice di Varallo Sesia (VC) ha offerto i primi verdetti del conclusivo appuntamento stagionale del Campionato italiano Trial Outdoor. Aspettando la gara in programma domani che assegnerà i restanti tre titoli italiani ancora in palio classi TR2, TR3 e ...

Vela – Youth Olympic Games : 5 atleti ITALIAni ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires : Youth Olympic Games: al via a Buenos Aires i Giochi Olimpici giovanili. 5 atleti a rappresentare l’Italia della Vela Gli Youth Olympic Games (YOG) sono l’evento sportivo per eccellenza rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo. Sono un evento unico nel loro genere, in quanto fondati su un Programma Culturale e di Istruzione (CEP) basato su cinque temi fondamentali per la crescita valoriale dei ragazzi: ...

Calcio - Nations League 2019 : i convocati dell’ITALIA per la sfida contro la Polonia. Sorpresa Caprari - out Belotti : Due esclusioni illustri e una novità assoluta. L’Italia si appresta ad affrontare la sfida di lunedì 14 ottobre con la Polonia senza due numeri 9 che hanno monopolizzato le convocazioni azzurre della finora breve era Mancini. Mario Balotelli non farà parte della spedizione che affronterà l’Ucraina in amichevole e poi la Polonia nel terzo match valido per la Nations League 2018-2019. Un’esclusione pressoché scontata, in ragione ...

LISTA CONVOCATI ITALIA/ Nazionale - nomi - riecco Giovinco - out Balotelli : il ritorno di Acerbi dopo due anni : LISTA CONVOCATI ITALIA. Ultime notizie Nazionale, i nomi scelti da Roberto Mancini per le gare contro Ucraina e Polonia: out Balotelli e Belotti, c'è Giovinco(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:22:00 GMT)

Trial Outdoor – Campionato ITALIAno : Varallo ospita il gran finale della stagione 2018 : Sesto e conclusivo appuntamento dell’italiano Trial Outdoor 2018 con ancora tre titoli da assegnare in una cornice d’eccezione come Varallo Sesia La grande festa dell’italiano Trial. A compimento di un 2018 all’insegna del rinnovamento, il Campionato italiano Trial Outdoor nel fine settimana del 6-7 ottobre affronterà a Varallo Sesia (VC) il conclusivo appuntamento stagionale caratterizzato da imprescindibili ...

Le routine personalizzate di Google Assistant arrivano in ITALIA : Le routine di Google Assistant e Google Home, sia quelle predefinite che quelle personalizzate, stanno finalmente arrivando anche in Italia. L'articolo Le routine personalizzate di Google Assistant arrivano in Italia proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in roll out in ITALIA per LG G5 - Essential Phone PH-1 e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra : Oggi ci sono aggiornamenti in roll out per LG G5, Essential Phone PH-1, Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra. Siete curiosi di conoscere le novità? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out in Italia per LG G5, Essential Phone PH-1 e Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra proviene da TuttoAndroid.

Mondiali Volley 2018 – ITALIA OUT - da Giannelli a Colaci : le parole degli azzurri : Mondiali Maschili: conclusa la rassegna iridata, il commento di alcuni azzurri La Nazionale Italiana si è svegliata questa mattina con ancora addosso la delusione per l’eliminazione dalla Final Six, che l’ha quindi estromessa dalle partite valevoli per le medaglie in programma oggi al PalaAlpitour. Blengini e i suoi ragazzi hanno dunque concluso il loro percorso con un quinto posto che lascia l’amaro in bocca per come si erano sviluppate ...

Mondiali Volley 2018 – L’ITALIA è out : la tangibile disperazione di Zaytsev [GALLERY] : Ivan Zaytsev si dispera dopo la fine del sogno mondiale sfumato al primo set contro la Polonia, l’azzurro è devastato! Il primo set contro la Polonia ha spezzato i sogni iridati dell’Italia di Blengini. Ai Mondiali di pallavolo 2018 la formazione azzurra avrebbe dovuto vincere per 3-0 sui polacchi per ambire alla qualificazione alle semifinali del torneo. Già alla conclusione del primo parziale di gioco, però, le sorti ...