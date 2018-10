Italia | la prima volta di Piccini | l' emigrante da 80 milioni di euro

Calcio - defezioni in casa Italia : lasciano Romagnoli - Cutrone - D’Ambrosio prima delle sfide a Ucraina e Polonia : Arrivano delle defezioni in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina (mercoledì a Genova) e della sfida contro la Polonia valevole per la Nations League (domenica in trasferta). Alessio Romagnoli ha infatti accusato un problema muscolare al flessore durante la rifinitura di Milan-Chievo, Patrick Cutrone è alle prese con degli acciacchi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane, Danilo D’Ambrosio ...

Accountability e certificazione - il primato Italiano in Europa : Roma, 8 ott., AdnKronos Salute, - certificazione, protezione e circolazione dei dati - anche i più delicati come quelli genetici, biometrici o relativi alla salute - nel rispetto della protezione ...

Accountability e certificazione - il primato Italiano in Europa : certificazione, protezione e circolazione dei dati - anche i più delicati come quelli genetici, biometrici o relativi alla salute - nel rispetto della protezione delle persone fisiche e della privacy .

Nazionale - Ventura rivela : “Avrei dovuto lasciare prima di Italia-Svezia” : Ventura rivela- Giampiero Ventura, ospite negli studi di “Pressing“, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo, ha raccontato il suo punto di vista dopo l’ultima fase burrascosa in Nazionale. L’ex Ct azzurro ha sottolineato alcuni dettagli, lasciando intendere alcune crepe interne già prima del match decisivo contro la Svezia. Ventura rivela: “Avrei dovuto lasciare molto prima” Ventura […] L'articolo ...

Street Food Battle - la seconda stagione su Italia 1 : prima puntata in diretta : Street Food Battle si prepara alla sua seconda stagione, al via questa notte - tra domenica 7 e lunedì 8 ottobre -, dopo la puntata domenicale de Le Iene. Inizio previsto per le 00.50, orario che tradisce un certo disinteresse per la rete verso un prodotto che richiede comunque partecipazione e ascolto, anche se col nobile traino de Le Iene.prosegui la letturaStreet Food Battle, la seconda stagione su Italia 1: prima puntata in diretta ...

Judo - Olimpiadi Giovanili 2018 : si parte con le categorie leggere - nessun Italiano nella prima giornata a Buenos Aires : Tre categorie di peso per aprire le danze nel Judo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. Le categorie “leggere” maschili e femminili daranno il via alle gare della specialità che andrà in scena sul tatami argentino tra domenica 7 e giovedì 11 ottobre. nessun italiano sarà in gara nella prima giornata del Judo, ma i margini di spettacolo sono comunque molto elevati in ragione della qualità dei partecipanti. Si parte alle ...

Volley : Supercoppa Italiana - Trento è la prima finalista : LA CRONACA DEL MATCH- La Sir Safety Conad padrona di casa nello starting six conta su De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, l'attesissimo Leon e Lanza, alla prima contro Trento, schiacciatori, ...

Cristina Parodi/ A La Prima volta “un'Italia fatta di persone con un grande cuore - un grande coraggio” : Cristina Parodi racconta in un'intervista a Radio Corriere Tv la sua nuova avventura in "La Prima volta". Su Rai Uno continuerà la sua avventura durante la domenica pomeriggio.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:06:00 GMT)

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA : prima semifinale - debutta Leon ma sono avanti i trentini 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Alla PalaBerton di Perugia si apre la stagione per club, le due squadre si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una partita stupenda, i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma i dolomitici cercheranno di ...

La prima clip di Skam Italia 2 su TIM Vision il 5 ottobre - chi è Federico Cesari interprete di Martino (video) : La prima clip di Skam Italia 2 è stata pubblicata su TIMVision. La piattaforma di streaming e video on demand lancia la seconda stagione della fortunata serie tv Italiana, nata dal format norvegese, a partire dal 5 ottobre. Come anticipato nei mesi scorsi, Skam Italia 2 ha come protagonista Martino Rametta (interpretato da Federico Cesari, che molti ricorderanno ne I Cesaroni) mentre affronta la sua omosessualità con se stesso, i suoi amici e ...

Harrow - dal 5 ottobre in prima visione assoluta in Italia su FoxCrime : Harrow, serie televisiva che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, arriva in Italia in prima visione assoluta ogni venerdì dal 5 ottobre su FoxCrime

MATURITÀ 2019 - CAMBIA LA PRIMA PROVA DI ItaliaNO/ Ultime notizie : novità analisi del testo e possibili autori : Scuola, la MATURITÀ 2019 CAMBIA: il Miur illustra tutte le novità. Focus sulle griglie di valutazione che i professori utilizzeranno per assegnare i voti durante l'esame(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Italia Under 21 : prima chiamata per Kean : TORINO - A otto mesi dall'inizio del Campionato Europeo che l' Italia ospiterà insieme a San Marino , la Nazionale Under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Ucraina e Polonia. Assenti Belotti e Balotelli - tornano Giovinco e Verratti. Prima per Caprari : Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le prossime due sfide in cui saranno impegnati gli azzurri: mercoledì 10 ottobre contro l’Ucraina a Genova (amichevole) e domenica 14 ottobre contro la Polonia a Chorzow (Nations League). Siamo già a un crocevia importante, dopo aver perso in Portogallo e aver pareggiato con i biancorossi in casa, la trasferta nell’Est sarà fondamentale per il ...