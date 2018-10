Isabel serie tv | come rivedere le puntate in streaming

Isabel - su Rai Premium la serie tv sulla vita della Regina Isabella : E' andata in onda per tre stagioni in Spagna, qualche anno fa, ed ora debutta in Italia, su Rai Premium: Isabel, in onda questa sera, 7 ottobre 2018, alle 21:15 (e poi dal 10 ottobre tutti i mercoledì), ha raccontato la vita della Regina Isabella di Castiglia, vissuta nella seconda metà del 1400.Una scelta non casuale, quella di portare in tv la vita di Isabella di Castiglia, dal momento che con la sua determinatezza riuscì non solo ad ...

Cast e personaggi di Isabel su Rai Premium - la serie su Isabella di Castiglia : trama e programmazione : Da domenica 7 ottobre debutta Isabel su Rai Premium, la serie spagnoladedicata all'affascinante personaggio di Isabella di Castiglia, la volitiva e determinata sovrana che col suo regno dal 1474 al 1504 cambiò per sempre il corso della Spagna rendendola una potenza tra i paesi del continente europeo. La serie è stata venduta e vista in ottanta paesi nel mondo, ma la Rai ha deciso di trasmetterla in prima visione assoluta per l'Italia e in ...

Isabel - la serie in anteprima assoluta su Rai Premium : quando in tv - cast e trama : Presto Rai Premium trasmetterà un’anteprima assoluta. Si tratta di “Isabel”, una serie televisiva a carattere storico che narra i conflitti e le rivalità che portarono la castiglia contro l’Aragona-Catalogna. Rai Premium è uno dei canali televisivi gratuiti italiani editi dalla Rai e Rai Gold lo gestisce. In esso troviamo fiction e film tv a tema come “Isabel” che avrà inizio domenica 7 ottobre 2018. Vediamo ...

Isabel : la serie Tv spagnola sulla Regina di Castiglia : Isabel è la serie Tv spagnola che Rai Premium si prepara a presentare in esclusiva il 7 ottobre 2018. Andrà in onda il primo episodio che ci riporterà indietro nel tempo fino al regno della Regina Isabella I di Castiglia, conosciuta anche come La Cattolica. Isabel verrà illustrata grazie alle tre stagioni che andranno in onda con cadenza settimanale ogni mercoledì, dopo il primo debutto nel prime time di questa domenica. Isabel trama e ...

Netflix - arriva Baby : serie tv sulle baby squillo ai Parioli con Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari : Nella sua cameretta, seduta davanti alla toilette bianca in legno, la ragazza giovanissima, dalla lunga capigliatura in piega, è di spalle: è vestita con una candida sottoveste di seta; si guarda ...