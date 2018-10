iOS 12 | Come Aggiungere Un Secondo Volto Al Face ID

Come Riavviare - aggiornare - ripristinare iPhone XS iOS 12 : Come si chiudere e riavvia un'app, Come aggiornare, ripristinare iPhone XS iOS 12 Tutto quello che serve sapere sul nuovo telefono Apple.

Marc Marquez - GP Thailandia : “Oggi ho fatto DoviziOSo style - che ultima curva dopo il sorpasso. Ho vinto come lui” : Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, con un sorpasso memorabile su Andrea Dovizioso e riuscendo poi a contenere il tentativo estremo del forlivese. Una manovra stellare dello spagnolo che ha trionfato a Buriram e ha allungato ulteriormente in classifica generale, ipotecando ulteriormente quel titolo iridato che era già nelle sue mani da diverso tempo. Il pilota della Honda ha raccontato così la sua gara ai ...

MotoGP – Marquez vince facendo ‘il DoviziOSo’ : “Andrea furbo e intelligente - ecco come l’ho beffato” : Marc Marquez autore di una splendida vittoria nel GP della Thailandia, svela la strategia che lo ha portato al successo: aver studiato ed ‘imitato’ Dovizioso Davvero felice Marc Marquez per il successo ottenuto in Thailandia. Una gara bella e difficile, conclusasi con un testa a testa al cardiopalma con Dovizioso, vinto alle battute finali dal pilota campione del mondo in carica. Lo spagnolo ha spiegato, con un po’ di ...

Come aggiornare iOS : Con iOS si indica il sistema operativo di cui sono dotati i dispositivi mobili di Apple, tra i quali: iPhone, iPad ed iPod Touch. Mantenere aggiornato un sistema operativo è fondamentale per risolvere problemi, aumentarne leggi di più...

Come si chiama il cane di Striscia la Notizia? CuriOSità e storia : Hashtag è il nuovo cane di Striscia la Notizia Come si chiama il cane di Striscia la Notizia? In questa nuova stagione abbiamo assistito all’ingresso nel TG satirico di un altro amico a quattro zampe: Hashtag. Questo è il nome che ha scelto Michelle Hunziker, dopo aver passato la scorsa stagione assieme a Like. Un […] L'articolo Come si chiama il cane di Striscia la Notizia? Curiosità e storia proviene da Gossip e Tv.

Albanese : vivo da topo come i boss mafiOSi che portano infezioni : Con il registro del grottesco Antonio Albanese può fare quello che vuole, da sempre. Da personaggi come Alex Drastico o Epifanio a quelli più politici come l'ingegner Perego, Cetto La Qualunque oppure ...

La generosità è contagiOSa. Parola di scienza. Ecco come si diffonde - greenMe : La condivisione e la generosità sono fluide e sarebbero guidate dalle norme e dai comportamenti del gruppo. Il nuovo studio.

Casseforti invisibili : come nascondere soldi e oggetti preziOSi in casa : Oltre al sistema di video-sorveglianza, è bene dotarsi di soluzioni discrete per proteggere i propri oggetti di valore: i...

Resoconto tempo di utilizzo in iOS 12 : come analizzare i dettagli settimanali disponibili : Quanti dei nostri lettori sono rimasti affascinati dalla funzione tempio di utilizzo in iOS 12? La novità introdotta con il firmware Apple nuovo di zecca garantisce ad un utilizzatore di un melafonino un gran numero di informazioni relative al suo benessere digitale, per permettergli di comprendere se utilizza troppo il telefono, se lo fa magari pure in maniera impropria con uno spreco considerevole del suo tempo. Oggi domenica 30 settembre, ...

Come migliorare la durata della batteria su iOS 12 - : ... in realtà molto spesso sono informazioni la cui lettura, se posticipata, non farà capovolgere il mondo , e voi avrete una vita più rilassata, . Quindi andate in Impostazioni > Notifiche, fatevi un ...

iPhone e iOS 12 - i ragazzini aggirano i controlli come niente fosse : Chi ha un iPhone o un iPad ed è genitore, ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che – con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo – sarebbero state introdotte funzioni per limitarne l’uso ai bambini. Grazie a iOS 12, infatti, si può regolare il tempo concesso ai ragazzi, usando il proprio iPhone come centro di controllo per decidere in quali momenti del giorno possono usare l’iPhone o l’iPad, ...

Ex - Amici come prima - Rai Movie/ CuriOSità sul film con Enrico Brignano (oggi - 25 settembre 2018) : Ex - Amici come prima, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 25 settembre 2018. Nel cast: Enrico Brignano, Tosca d'Aquino e Alessandro Gassman. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:55:00 GMT)

ListeriOSi : come riconoscerla - curarla e prevenirla : La Listeriosi è un’infezione batterica causata dal batterio Listeria monocytogenes, generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato, pertanto classificata tra le malattie trasmesse attraverso alimenti. Le persone più a rischio Listeriosi sono anziani, donne in gravidanza, neonati, soggetti immunocompromessi (es. pazienti oncologici e malati di AIDS). I sintomi della Listeriosi: febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari, emicranie, ...

MotoGp – DoviziOSo analizza la prima giornata di prove ad Aragon : “ecco come è andata” : Le parole di Dovizioso al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Aragon: sensazioni positive per il forlivese della Ducati giornata di prove soddisfacenti in casa Ducati: il team di Borgo Panigale ha chiuso la sessione mattutina di prove libere con un poker tutto rosso, con Dovizioso al comando, mentre nelle Fp2 del pomeriggio solo Marquez è riuscito a piazzarsi davanti alle Desmosedici di Lorenzo e Dovizioso. Alessandro ...