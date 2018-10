Intesa tra Lega Serie A e Gravina | «Rilanciamo insieme il calcio italiano»

Leonardo - Città eterna - due nuovi produzioni nate dall’Intesa tra Italia - Francia e Germania : La Rai punta su Leonardo e Città eterna, due nuovi progetti nati da una collaborazione con Germania e Francia che faranno concorrenza alle serie targate Amazon e Netflix

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - ELIMINATI E NOMINATION/ Chiarimenti tra Francesco e Giulia Salemi : l'Intesa cresce! : Cosa è successo nella seconda puntata del GRANDE FRATELLO Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in NOMINATION.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Roma. Prevenzione e contrasto alla violenza di genere protocollo d’Intesa : Il Municipio V di Roma ha siglato, con un amplissimo partenariato istituzionale e del Privato Sociale, il protocollo d’intesa per

Icardi-Nainggolan - Intesa da registrare. Ma l'argentino fa poco per aiutarsi : Tra Icardi e Nainggolan non c'è ancora l'intesa necessaria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche il centravanti argentino dovrebbe fare di più per sé stesso e per gli altri. 'In due partite non ha ricevuto una sola palla pulita da Nainggolan , arrivato per ronzargli ...

Truffe online tramite phishing - Intesa SanPaolo : attenzione agli hacker : I clienti con conti correnti bancari in Intesa San Paolo sono stati presi nuovamente di mira da parte dei cybercriminali: negli ultimi giorni infatti sono stati diversi i oorrentisti che hanno ricevuto tentativi di phishing attraverso le proprie mail. Non è la prima volta che questo accade, motivo per cui banche come Unicreti, BNL e appunto la stessa Intesa San Paolo, si sono attrezzate per fronteggiare gli attacchi online degli hacker e cercano ...

Salvini - Berlusconi - Meloni : Intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Centrodestra : segnali di Intesa. Si comincia dalla Rai : I primi risultati si misurano in commissione di vigilanza Rai, dove si va verso il superamento dello stallo sul nome di Marcello Foa voluto dalla Lega. Oggi nuovo incontro Berlusconi-Salvini-Meloni -

Foa riproposto come presidente della vigilanza Rai e la nuova Intesa tra le Coree : DALL'ITALIA La vigilanza Rai approva la risoluzione per la nomina del presidente. Il cda si riunirà la settimana prossima per il via libera definitivo alla candidatura di Marcello Foa. Forza Italia si è astenuta dalla votazione ma il portavoce Giorgio Mulé spiega che “stavolta c’è condivisione nel

Olimpiadi : Molinari (Lega) - possibile Intesa tra Torino - Milano e Cortina : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “La Lega ha lavorato e continua a farlo con convinzione per portare le Olimpiadi a Torino, Milano e Cortina. Sul tavolo c’è una protocollo d’intesa, approvato, realizzabile e capace di far crescere l’indotto. Ora le tre città devono trovare un accordo comune e lasciare da

Intesa tra Lega e pm - ma per la restituzione dei 49 milioni serviranno 76 anni : Salvini: «Pagheranno i parlamentari ogni mese». Continua l’indagine in Lussemburgo per scoprire dove siano finiti i soldi

Fondi Lega - Intesa partito-pm : saranno sequestrati 600mila euro l’anno. Per arrivare a 49 milioni serviranno 82 anni : intesa raggiunta tra la procura di Genova e gli avvocati della Lega Nord sulle modalità di esecuzione dei sequestri dei 49 milioni di euro. saranno sequestrati 100mila euro a bimestre, per un totale di 600mila euro l’anno. Questa è la soglia minima, ma se il partito dovesse incamerare di più, al netto delle spese della gestione ordinaria, la cifra prelevata dalla Procura aumenterebbe. I soldi della Lega verranno messi a disposizione su un conto ...

Svolta Brexit : è in arrivo l'Intesa finale tra Ue e Londra : Londra - Theresa May lo ha detto domenica sera in un'intervista alla Bbc: o il Parlamento accetta la mia proposta di Brexit o l'alternativa è un no deal, un'uscita senza un accordo. A 192 giorni dall'...

Centrodestra : Intesa a metà ieri sera ad Arcore. Bannon a Atreju : Per Giorgetti, uomo forte del Carroccio e sottosegretario del governo, 'l'incontro è stato cordiale ma non ci sono al momento punti di convergenza'. Restano i nodi su Rai e alleanze elettorali -

