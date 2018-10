Interpol | presidente indagato per tangenti in Cina Ultime notizie | sotto protezione

Interpol - PRESIDENTE INDAGATO PER TANGENTI IN CINA/ Ultime notizie - si è dimesso : imbarazzo Pechino : CINA, PRESIDENTE INTERPOL "scomparso" INDAGATO per TANGENTI: Ultime notizie, Meng Hongwei ha inviato una lettera di dimissioni all'organizzazione. imbarazzo per Pechino.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Cina - presidente Interpol sotto indagine : 23.18 Il presidente dell'Interpol Meng Hongwei, 'sparito'da qualche giorno, è sotto indagine per il sospetto di "violazioni della legge". Lo riportano i media ufficiali, aggiungendo che Meng è attualmente nel mirino della Commissione di supervisione anticorruzione. In una conferenza stampa a Lione, la moglie di Meng ha chiesto l'aiuto della comunità internazionale, temendo che l'uomo sia in pericolo.

Interpol - il presidente Meng non è il primo ‘super-poliziotto’ che scompare : Tante ipotesi e nessuna certezza nella scomparsa del cinese Meng, presidente di Interpol. Film e romanzi a parte, la vita del super-poliziotto, o della spia, non è mai stata tutta rose e fiori. Ma, di questi tempi, pare peggio del solito. Se ti va male – e sei uno con il vizietto del doppio gioco, ma non troppo bravo a nasconderti – provano ad ammazzarti, com’è accaduto a Sergej Skripal, avvelenato con la figlia Yulia mentre si ...

Cosa sappiamo sulla scomparsa del presidente dell’Interpol : Da giorni non si sa dove sia Meng Hongwei, presidente dell'organizzazione dal 2016, ma ci sono sospetti sia detenuto in Cina The post Cosa sappiamo sulla scomparsa del presidente dell’Interpol appeared first on Il Post.

