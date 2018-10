Inter | Spalletti ' beccato' all' Ikea

Inter - la frustata che certifica il cambiamento : così Spalletti ha compensato alle lacune : L'Inter vince la sesta partita consecutiva e lo fa grazie a un ritrovato carattere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano saputo reagire bene al gol subito. 'Bravi i nerazzurri a compensare le lacune con la sofferenza e con l'orgoglio: il pareggio di Paloschi al 27' della ...

Spalletti dopo Spal-Inter : 'Grande capacità di reagire - è dote rara. Icardi? Cresce - ma può fare ancora di più' : L'Inter non si ferma e vola al terzo posto in classifica. La doppietta di Mauro Icardi non lascia scampo a un'ottima Spal e permette ai nerazzurri di fare un'ulteriore passo in avanti. Soddisfatto a ...

Inter - Spalletti : "Ottima reazione. Keita? Ha strappi di qualità" : "Può essere un'incognita tornare a giocare in campionato dopo un'ottima prova in Champions - ha dichiarato Luciano Spalletti a Sky Sport a fine partita - Ho cercato di fare una via di mezzo in quanto ...

Spal-Inter - Spalletti : “Inter - carattere come pochi! Icardi deve migliorare” : Spal-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita vinta sul campo della Spal: “Il primo nemico, dopo una vittoria in Champions, è il rischio che tutto ridiventi normale. C’era da fare delle scelte e stare attenti a non cambiare molto. […] L'articolo Spal-Inter, Spalletti: ...

L’Inter vince anche contro la Spal - Spalletti elogia Keita e Icardi : “ecco cosa penso di loro” : Luciano Spalletti parla subito dopo il match tra Inter e Spal, l’opinione dell’allenatore nerazzurro dopo il trionfo della sua squadra Con una doppietta di Icardi, l’Inter porta a casa una vittoria dopo la sfida in casa della Spal. Luciano Spalletti commenta la prestazione dei suoi uomini, tra gesti atletici da elogi e attimi di confusione. “Il primo nemico dopo una partita di Champions vinta è il rischio che tutto ...

Spal-Inter 0-0 La Diretta Spalletti cerca la quarta di fila : SPAL ed Inter si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara per chiudere il programma dell'8a giornata di Serie A, girone di andata. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di Marassi subita nel posticipo di ...

Spal-Inter alle 20.30 La Diretta Spalletti cerca la quarta di fila : SPAL ed Inter si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara per chiudere il programma dell'8a giornata di Serie A, girone di andata. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di Marassi subita nel posticipo di ...

Inter - senza Brozovic Spalletti punta su Borja Valero : Si ferma Brozovic e l'Inter si affida al cervello di Borja Valero. Spalletti nel posticipo in casa della Spal sarà costretto a rinunciare al centrocampista croato, indisponibile per una leggera ...

Infortunio Brozovic/ Ultime notizie Inter - tegola per Spalletti : il croato salta la Spal : Infortunio Brozovic, brutte notizie per l'Inter di Luciano Spalletti. Ultime notizie, il centrocampista croato salterà la sfida di domani contro la Spal(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Inter : Spalletti - Borja Valero un esempio : ANSA, - MILANO, 6 OTT - "Più Borja Valero abbiamo come voglia e carattere, più riusciremo a fare una strada importante". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza ...

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Spalletti - Inter non è ancora al massimo : ANSA, - MILANO, 6 OTT - "Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League". Lo ha ...

Inter - Spalletti : "Sentirò la musica della Champions anche con la Spal - dobbiamo completare la rimonta" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Se i miei non la sentono... Troveremo delle insidie ma sono sicuro che mentalmente saremo pronti"

Inter - Spalletti : 'Con la Spal come in Champions. Turnover? Mi garba poco...' : Inter in esterna a Ferrara, domani sera alle 20.30. Spalletti & c. a caccia della sesta vittoria consecutiva. E a tal proposito il tecnico nerazzurro non vuole sentire scuse: domani, contro la Spal, ...