Inter-Milan | è Icardi contro Higuain | che derby!

Boban - Intervista a tutto tondo : “La Croazia - il Var - il Milan : ecco cosa ne penso” : Intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Radio Uno, Zvonimir Boban, attuale vice segretario della FIFA, ha commentato il percorso della sua Croazia agli ultimi Mondiali: “Il Mondiale è stato indimenticabile anche per la mia piccola Croazia, perché di fatto il Mondiale lo ha vinto anche perdendo in finale. Forse per la prima volta nella storia ci sono stati due vincitori. Non abbiamo sfruttato la rigidità del primo ...

L’ Inter fa fatica a Ferrara - ma un super Icardi risolve tutto : 2-1 alla Spal ed terza Classifica Milan : super Higuain - è 3-1 : In mezzo ai due gol di Maurito i ferraresi sbagliano un rigore con Antenucci e pareggiano con Paloschi. La squadra di Spalletti mantiene il terzo posto

DIRETTA/ Olimpia Milano Brindisi (risultato live 47-48) streaming video e tv : Intervallo (Serie A basket) : DIRETTA Olimpia Milano Brindisi info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 1^ giornata (oggi 7 ottobre).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 18:21:00 GMT)

Casinò - sospesa la manifestazione a Milano. Il governo convoca un tavolo Interministeriale : ... Molteni avrebbe comunicato che il governo, analizzati tutti gli elementi necessari, ha programmato per dopodomani, martedì 9 ottobre, un tavolo interministeriale , Interno, Economia e Finanze, ...

Nè Milan - nè Inter : Fabregas vuole restare al Chelsea : Cesc Fabregas è in scadenza di contratto a fine anno e tanti club fra cui Inter e Milan stanno provando a corteggiarlo. Secondo la redazione inglese di Sky Sport , tuttavia, il desiderio del centrocampista spagnolo è quello di restare al Chelsea perchè stupito dal lavoro fatto con Sarri .

Serie A - diretta nona giornata su Sky e Dazn : c'è Inter-Milan : La nona giornata di Serie A si disputera' dopo la pausa per le nazionali [VIDEO]ed ha in serbo l'imperdibile Derby della Madonnina: Inter-Milan. Questo turno di campionato si giochera' il 20-21-22 ottobre e le partite verranno trasmesse sia sulla piattaforma Dazn che sulla pay-tv Sky. Quest'ultimo servizio offre ai suoi abbonati anche la possibilita' di usufruire dello streaming tramite l'App denominata SkyGo. Dove vedere le partite della nona ...

Il calciomercato oggi – Colpacci di Juventus - Milan ed Inter : Il calciomercato oggi – Il calciomercato continua a regalare grosse emozioni e colpi di scena, in particolar modo le prossime sessioni si preannunciano scoppiettanti. Previsti alcuni movimenti a gennaio ma i colpi grossi sono previsti per giugno, tre big pronti ad arrivare in Italia. Iniziamo dal terzino Marcelo, si è parlato tanto di un possibile trasferimento alla Juventus subito dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, la ...

Pellegrini - la Roma ha detto no a Inter - Juve e Milan : Tre no per Lorenzo Pellegrini : secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport , in estate la Roma ha detto no alle offerte presentate da Inter , Juventus e Milan per il centrocampista.

Inter - Nainggolan è già di casa : ecco la vita del ninja a Milano : Nainggolandia si è trasferita qui, parco divertimenti tutto nerazzurro, tra San Siro, Brera, Appiano e Baranzate. Dategli una Smart quando non c'è da accompagnare le figlie a scuola, la Mercedes G ...

Retroscena Pellegrini : rifiutate offerte da Juve - Inter e Milan : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport negli ultimi giorni del calciomercato la Roma ha rifiutato diverse offerte ufficiali per Lorenzo Pellegrini. Sono arrivate da Milan, Inter e Juventus e anche superiori alla clausola da 30 ...

Milan-Olympiacos - spavento in conferenza stampa : malore per una hostess - Gattuso “Interviene” : Milan-Olympiacos, il post gara è stato caratterizzato dalle interviste al tecnico Gattuso, con tanto di imprevisto a San Siro Milan-Olympiacos, qualche momento di spavento durante la conferenza stampa nella pancia di San Siro. Una hostess ha avuto un malore, sembra un calo di pressione, ed è stata subito soccorsa dai medici presenti. Una volta ripresasi si è scusata con Gattuso e con i presenti per il disguido e l’interruzione, a ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Samaranch : “Milano-Cortina progetto Interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione : La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001. Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma ...