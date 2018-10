Instagram | ora le Storie durano più di 15 secondi

Sonia Bruganelli su Instagram con Paolo Bonolis. Più innamorati che mai : foto e tenera dichiarazione : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, una storia d'amore che solo pochi giorni fa era stata messa in discussione dai fan e che oggi si riscopre più stabile che mai (ve lo avevamo raccontato su...

Effetto Instagram - ora dal chirurgo si va con un selfie : «Voglio diventare così» : L'Italia da anni figura tra i primi 10 paesi al mondo per numero di interventi estetici, circa un milione l'anno. Quindi ora il chirurgo deve mettere i filtri sul loro viso, sulle curve e sulle ...

Ogni Cristiano è bell'a mamma sua : la madre di Ronaldo lo incoraggia su Instagram : Il momento di Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso del presunto stupro nel 2009, è difficile e la mamma, Maria Dolores Alveiro, gli fa un incoraggiamento sui social, postando su Instagram una foto con 'CR7' che la abbraccia: "Buona fortuna figlio, anche alla tua squadra, perché insieme siamo più forti. Forza Juventus". Il post ha raccolto centinaia di commenti, soprattutto di portoghesi e italiani, quasi tutti di ...

Marco Bocci e Laura Chiatti / La foto su Instagram fa innamorare tutti : i complimenti di Beatrice Valli : Marco Bocci e Laura Chiatti sempre più innamorati. L'attrice posta una foto su Instagram che incanta il web e suscita i complimenti di Beatrice Valli(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:24:00 GMT)

Instagram oggi non ha funzionato per circa un'ora : Intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 3 ottobre, la nota applicazione di proprieta' di Facebook, Instagram, ha smesso di funzionare per circa un'ora [VIDEO]. Molti utenti hanno riscontrato serie difficolta' nell'accedere alla nota piattaforma di condivisione foto, ma ora sembra essere tornato tutto alla normalita'. Stamane Instagram non ha funzionato Erano appena le nove di stamattina, quando molti utenti di Instagram si sono resi conto ...

Ora il ristorante lo prenoti con Instagram : Lume, MilanoBabbo Giovanni, Porto AlegreAngelino ai Fiori, RomaDonna Titina, Milanoll Barbacuc, TorinoL'Improbable, Ixelles, BelgioFeitò Bife, Santerém, PortogalloLe Lion d'Argent, La Châtre, FranciaMammamia, FirenzeOsteria del Mare, NapoliVi ingolosisce un certo piatto e vi affascina il design di un ristorante che state guardando su Instagram? Da ora provarli diventa più semplice: si più prenotare un tavolo direttamente dalla app, senza ...

Fabrizio Corona/ È ancora nudo : su Instagram il “buongiorno” hot poi in palestra l'ira con il personal trainer : Fabrizio Corona documenta ogni minuto della sua vita attraverso le Instagram Stories. Con il "Buongiorno" di questa mattina svela il lato b allo specchio, poi corre in palestra e...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Instagram down/ Social non funziona per circa un'ora : problema risolto. Spazio su siti news di tutto il mondo : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Instagram down : il social network non ha funzionato per circa un’ora : Questa mattina, intorno alle 9, Instagram ha smesso di funzionare: il servizio è rimasto irraggiungibile per circa un’ora, sia tramite l’applicazione sia dalla versione per browser. E’ ancora in tendenza su Twitter l’hashtag #Instagramdown, dove si possono leggere molte segnalazioni degli utenti: il problema è stato registrato, oltre all’Italia, anche in Nord Europa Al momento Instagram non ha fornito informazioni sul ...

Instagram non ha funzionato per circa un’ora : Il social network è rimasto irraggiungibile sia dall'applicazione sia tramite la sua versione per browser The post Instagram non ha funzionato per circa un’ora appeared first on Il Post.

Jessica Biel - flirt spudorato su Instagram con il marito Justin Timberlake : La coppia formata da Jessica Biel e Justin Timberlake è una tra le più amate dei social. Sposati dal 2012 ma compagni da oltre 11 anni, riescono a gestire la loro vita professionale e privata alla ...

La storia della prima foto caricata su Instagram - quando il social ancora non esisteva - : Due anni dopo la sua nascita, Instagram aveva già raggiunto 50 milioni di utenti in tutto il mondo, suscitando l'interesse di Facebook , che acquistò la compagnia per un miliardo di dollari. Oggi, ...

Ilenia Lazzarin incinta : «La gioia più grande. Ora totonomi - il vincitore proclamato su Instagram» : Ilenia Lazzarin è incinta . L'attrice, che nella fiction 'Un posto al sole' interpreta Viola Bruni ha dato l'annuncio dal suo account instagram. Morto Zanza, re dei 'vitelloni' romagnoli a 63 anni: '...