Insigne Azzurro pallido? E' arrivata la cura di Ancelotti

Lampi di vero Napoli - Insigne cancella la delusione europea con 2 colpi d’azzurro : Torino - ko che fa riflettere : Il gol di Verdi e la doppietta di Insigne regalano al Napoli un importante successo in trasferta sul Torino: cancellata la delusione europea dai ragazzi di Ancelotti. Attacco sterile per i granata, qualcosa non va Lunch match davvero ‘appetitoso’ quello che ha aperto la domenica della 5ª giornata di Serie A. Il Napoli è di scena a Torino, contro quel Walter Mazzarri croce e delizia del suo passato. I ragazzi allenati da Carlo Ancelotti ...

4^giornata : Inter-Parma 0-1 - tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0 - decide Insigne. Samp a valanga : Inter-Parma- Finisce 1-0 in favore del Parma il primo anticipo della 4^ giornata di Serie A, decide un super gol di Di Marco. Un passo falso totale per gli uomini di Spalletti. Un’Inter abulica e praticamente nulla nella costruzione del gioco. I nerazzurri incappano nella seconda sconfitta in 4 partite, e aprono ufficialmente il discorso […] L'articolo 4^giornata: Inter-Parma 0-1, tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0, decide ...

Napoli calcio - doppio tormento azzurro per Insigne : L'esterno di Frattamaggiore sta attraversando un momento delicato sia con il club dopo la clamorosa sostituzione all'intervallo di Genova, che con l'Italia di Mancini, nella quale continua a deludere