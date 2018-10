Infrastrutture a rischio | allarme Anci | Servono ameno 5 miliardi per la messa in

Barbara Lezzi Ministro del Sud Dimenticato. Comuni preoccupati ed Infrastrutture a rischio : Prima di intraprendere la sua carriera politica Barbara Lezzi ha lavorato per anni in un"orologeria leccese di origini socialiste (tra i proprietari lo zio sodale dell"ex Presidente delle Partecipazioni Statali l"on. Biagio Marzo) per cui dovrebbe avere ben chiara l"importanza del tempo e dei più deboli, specie nel Sud. Origini occupazionali che non la stanno aiutando a difendere il Mezzogiorno. Conte sfiducia se stesso e la stessa Lezzi, ...

Ponti a rischio in Sardegna - il ministero delle Infrastrutture ai Comuni : 'Pensateci voi' : "Macelleria istituzionale contro i sindaci" A denunciare per primo lo "scaricabarile" di responsabilità sugli enti locali il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, in una lettera al suo ...

Infrastrutture a rischio - flop del censimento avviato dal Governo : Roma, 27 set., askanews, - Un caos di dati, raccolti frettolosamente senza criteri omogenei: è il primo risultato del censimento delle Infrastrutture a rischio, avviato dal Governo il 17 agosto, a ...

Mit : 10 giorni a enti locali per comunicare Infrastrutture a rischio : Mit: 10 giorni a enti locali per comunicare infrastrutture a rischio Sindaci, presidenti delle regioni e delle province avranno fino al 30 agosto per far sapere al ministero delle infrastrutture e dei Trasporti gli interventi necessari per "rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali di ...