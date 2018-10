Infortunio Vrsaljko | il croato si ferma di nuovo e non va in Nazionale

Infortunio Vrsaljko - nuovo allarme per l’Inter : il croato salta le due partite con la propria Nazionale : Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa Vrsaljko, convocando al suo posto Bartolec nuovo stop per Sime Vrsaljko, tornato in campo dopo un mese di stop nel match vinto dall’Inter a Ferrara contro la Spal. Persistenti problemi al ginocchio hanno spinto il ct della Croazia a rispedire a casa l’esterno difensivo di Spalletti, che salterà dunque la partita contro l’Inghilterra in ...

