Imagine di John Lennon e Yoko Ono approda per la prima volta nei cinema italiani

gqitalia

: Yoko Ono celebra #JohnLennon ed Imagine. Il 9 ottobre avrebbe compiuto 78 anni - Agenzia_Ansa : Yoko Ono celebra #JohnLennon ed Imagine. Il 9 ottobre avrebbe compiuto 78 anni - Agenzia_Ansa : Yoko Ono celebra #Lennon ed #Imagine, anniversario simbolico - repubblica : 'Imagine', la visionaria vita di John Lennon e Yoko Ono torna come nuova: il film è restaurato [news aggiornata all… -

(Di lunedì 8 ottobre 2018) Da un lato le canzoni didi, l’album. Dall’altro, il mondo che in qualche modo girava attorno al musicista e alla nascita (anche) di quel progetto, tradotto da lui eOno in un mix inconsueto di fiction e realtà (per quanto le briciole di realtà appartengano a una comunità di creativi che hanno fatto storia e sono ancora icone dello spettacolo e della cultura). “”, in questo caso il film, che, uscito nel 1972, in Italia non si era mai visto sul grande schermo, è proprio tutto questo e, nella versione che raggiunge finalmente le nostre sale tra l’8 e il 10 ottobre 2018, è interamente restaurato e rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos., il film Emozioni, sensazioni, ricordi legati a “” sono pronti ad arricchirsi e a farsi per certi versi nuovi e lo faranno con qualche pizzico di ...